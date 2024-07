Lo storico (e potentissimo) selfie tra gli atleti di Nord e Sud Corea che racchiude il vero spirito delle Olimpiadi

Un selfie dal grande significato simbolico tra la Nord e la Sud Corea, uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi di Parigi 2024

Quando un selfie può fare la Storia, delle Olimpiadi di Parigi e non solo. Questi Giochi hanno infatti introdotto una foto ricordo sul podio tramite un apposito cellulare per immortalare il momento. E su quel podio si sono trovati insieme gli atleti della Nord e della Sud Corea.

Atleti che non ci hanno pensato un attimo a mostrare il vero spirito olimpico, abbracciandosi tutti sul gradino più alto con il sudcoreano Lim Jong-hoon che insieme alla compagna di squadra Shin Yubin ha posato con i “rivali” nordcoreani Ri Jong Sik e Kim Kum Yong, e i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha, dopo la cerimonia di premiazione del doppio misto del tennis tavolo.

Il selfie ha rapidamente conquistato i social media e le prime pagine dei giornali, diventando simbolo di unione e speranza. La Corea del Sud ha conquistato il bronzo, mentre la Corea del Nord ha ottenuto l’argento e la Cina l’oro.

Questo momento di celebrazione condivisa è particolarmente significativo considerando il contesto geopolitico, con le due Coree separate da una lunga storia di conflitto e tensione, risalente alla guerra di Corea (1950-1953) e a una divisione che continua a perdurare ancora oggi.

Un potente, enorme messaggio di pace

Il selfie non è solo un’immagine di celebrazione sportiva, ma rappresenta un potente messaggio di pace in un momento in cui ne abbiamo un estremo bisogno. Nonostante le divisioni, gli atleti delle due Coree hanno scelto di sorridere insieme e festeggiare il successo sportivo.

Tantissimi sul web hanno elogiato questo gesto come un esempio di vero spirito olimpico, anche se non sono mancati timori riguardo possibili ripercussioni per gli atleti nordcoreani. In ogni caso questo semplice selfie ha suscitato un’ondata di riflessioni sul potere dello sport di superare le barriere politiche e culturali.

Un simbolo della possibilità di superare le divisioni attraverso l’unità e la comprensione reciproca, incarnando l’essenza delle Olimpiadi come un palcoscenico per la cooperazione e l’amicizia tra i popoli. In un contesto di conflitto e divisione, questo selfie rappresenta una rara e preziosa opportunità di condivisione e dialogo tra nazioni storicamente avverse.

Olympic table tennis players from North Korea and South Korea taking a selfie together on the medal podium in paris

