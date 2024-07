Amore olimpico: la toccante proposta di matrimonio alle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha incantato tutti

Pablo Simonet ha sfruttato una foto di gruppo delle due squadre lungo la Senna per inginocchiarsi di fronte a Pilar Campoy chiedendole di sposarsi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno già emozionando tutti, non solo sul fronte delle imprese sportive ma anche per quanto riguarda un po’ di sano romanticismo. Ha infatti fatto il giro del web il video virale che ritrae Pablo Simonet, noto giocatore di pallamano argentino, che fa una proposta di matrimonio indimenticabile alla sua fidanzata, Pilar Campoy, atleta di hockey su prato.

Simonet ha scelto la capitale francese, conosciuta come la “ville de l’amour” per questo grande passo e ha optato per un modo davvero originale. Il giocatore ha sfruttato una foto di gruppo tra le due nazionali argentine, quella di pallamano maschile e di hockey femminile, per sorprendere Pilar.

Il gruppo si trovava sulla Senna, pronto per uno scatto commemorativo, quando Pablo ha deciso di cambiare le carte in tavola. Mentre tutti erano posizionati per la foto, Simonet si è distaccato discretamente dalla seconda fila, ha estratto l’anello e si è inginocchiato davanti a Pilar.

I due hanno già fatto insieme le Olimpiadi di Rio 2016

La proposta, che ha colto di sorpresa Pilar, è stata accolta con grande emozione. La fidanzata, visibilmente commossa, ha messo le mani sul volto, e l’applauso dei presenti ha accolto il loro sì. Pablo ha condiviso il momento su Instagram, esprimendo la sua gioia per l’accettazione della proposta e sottolineando quanto Parigi, per lui, fosse il posto perfetto per un gesto così significativo. Nel suo post ha scritto:

La donna della mia vita mi ha detto sì. Nel luogo dei sogni, dove è nato tutto e dove abbiamo lottato tanto per essere. La felicità è totale, grazie amici/e, e pochi complici per aver reso questo speciale e potercelo conservare per sempre. Parigi è sempre una buona idea.

La coppia, insieme dal 2015, ha già condiviso esperienze sportive molto importanti precedenti, tra cui le Olimpiadi di Rio 2016 sfilando mano nella mano alla cerimonia d’apertura. L’anno scorso sia la squadra di pallamano maschile che quella di hockey femminile argentina hanno trionfato ai Giochi Panamericani, conquistando la medaglia d’oro lo stesso giorno e qualificandosi per le Olimpiadi di Parigi. Ora, mentre entrambe le squadre puntano a nuovi successi, Pilar è già certa di tornare a casa con un anello che rappresenta una vittoria ben più preziosa: l’inizio di una nuova vita insieme a Pablo.

