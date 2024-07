Olimpiadi di Parigi: gli atleti mostrano i letti di cartone del villaggio olimpico (sono resistentissimi, nonostante i pregiudizi!)

Sembrano fragilissimi, ma non lo sono: i letti di cartone dei Giochi Olimpici resistono alle sfide più dure, come hanno mostrato alcune atlete

In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, i letti realizzati in cartone riciclato per gli alloggi degli atleti sono tornati a far parlare di sé. Questi letti eco-sostenibili, già introdotti durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono stati scelti anche per il prossimo evento con l’intento di ridurre l’impatto ambientale dei Giochi.

Progettati per essere facilmente smontabili e riciclabili, i letti rappresentano una scelta innovativa e rispettosa dell’ambiente. Anche nel corso della scorsa edizione il design dei letti in cartone ha suscitato una certa curiosità e dibattito, principalmente per la loro apparente fragilità, che alcuni hanno associato a presunti divieti di intimità tra gli atleti.

Durante le Olimpiadi di Tokyo, questa interpretazione aveva alimentato voci infondate, successivamente smentite. A Parigi, il dibattito sui letti ha continuato a suscitare interesse, anche se le restrizioni sul comportamento degli atleti sono state ufficialmente revocate.

I test delle atlete

E così c’è stato chi li ha mostrati sui social, facendone vedere pregi e difetti come Sofia Reinoso (Messico), Aleah Finnegan (Filippine), Tilly Kearns (Australia). Ma c’è anche chi ha fatto di più e li ha testati, mettendoli letteralmente sotto stress.

Parliamo delle tenniste australiane Ellen Perez e Daria Saville che hanno deciso di provare la robustezza dei letti del Villaggio Olimpico, documentando i risultati in un video condiviso sui social media. Nel video, le atlete mostrano i letti mentre vengono sottoposti a vari esercizi e attività fisiche, dimostrando che, nonostante siano fatti di cartone, l’apparenza inganna perché possono sopportare un uso intenso senza problemi

Questi letti sono infatti progettati per sostenere fino a 200 chili e includono un materasso regolabile per garantire il massimo comfort agli atleti. Inoltre ogni letto è equipaggiato con un piumino che gli atleti possono portare a casa come souvenir per avere un ricordo di questa esperienza magnifica.

La scelta dei letti di cartone per le Olimpiadi di Parigi 2024 non è solo una questione di praticità ambientale, ma anche un messaggio forte sul futuro dell’eco-sostenibilità negli eventi internazionali, dimostrando che è possibile conciliare innovazione e rispetto per l’ambiente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: