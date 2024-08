Olimpiadi, l’avversaria spagnola si fa male mentre gareggiano: He Bingjiao porta sul podio la spilla con la bandiera iberica

Un infortunio può farti perdere il lavoro di quattro lunghissimi anni, ma non il rispetto delle avversarie e lo dimostra il gesto bellissimo di questa giocatrice cinese

In un’Olimpiade non esente da polemiche, alcuni gesti ci fanno riscoprire i valori veri alla base dello sport come il rispetto dell’avversario. La cinese He Bingjiao ha infatti toccato i cuori di molti durante la cerimonia di premiazione del badminton femminile ai Giochi di Parigi con un semplice gesto ma di straordinaria sportività e umanità.

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel singolare femminile, He Bingjiao ha dimostrato un grande ammirazione per la sua avversaria, la spagnola Carolina Marin, che era stata costretta al ritiro per infortunio durante la semifinale proprio mentre con lei si combatteva un posto in finale e dunque l’accesso alle medaglie.

Marin, campionessa olimpica in carica, aveva iniziato la semifinale con grande determinazione, vincendo il primo set con il punteggio di 21-14 e avendo un vantaggio di 10-8 nel secondo set. Poi, però, un movimento sbagliato, un urlo di dolore e le lacrime dopo aver provato il tutto per tutto per tornare in campo. Alla fine l’infortunio al ginocchio ha costretto la giocatrice spagnola a ritirarsi dal match, lasciando He Bingjiao a proseguire verso la finale e, infine, a conquistare l’argento.

Il vero spirito dei Giochi

He Bingjiao sul podio ha voluto ricordare la spagnola, con un gesto diventato virale. Durante la premiazione, He Bingjiao ha mostrato con orgoglio una piccola spilla con la bandiera spagnola, un omaggio sincero a Carolina Marin.

Questo piccolo ma significativo simbolo ha rappresentato non solo la solidarietà dell’atleta cinese nei confronti della sua avversaria infortunata, ma anche la vera essenza dello spirito olimpico. Tutto ciò ha reso il momento della premiazione particolarmente emozionante, dimostrando che valori come il rispetto e la sportività vanno oltre le rivalità sul campo.

L’iniziativa di He Bingjiao è stata accolta da un coro unanime di apprezzamento sui social e ha messo in luce la bellezza dello sport come mezzo per unire le persone, anche nel bel mezzo di competizioni così prestigiose e importanti, riflettendo a pieno lo spirito dei Giochi Olimpici.

👏 ¡Espíritu olímpico en su máxima expresión! 🤝 He Bing Jiao, la jugadora contra la que se lesionó @carolinamarín, recibió hoy su medalla con un pin del COE en homenaje a Carolina. 🥰 ¡Gran detalle, 谢谢你! 📸 Getty Images#ElCorazónDeEspaña ❤️🇪🇸 #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/6OXT8WQUJ7 — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 5, 2024

