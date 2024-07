Olimpiadi 2024, quanto guadagnano gli atleti che vincono le medaglie? La classifica Paese per Paese

Oltre alla gloria eterna, cosa si vince se si arriva sul podio alle Olimpiadi? Ecco i premi in denaro (e non solo) per chi prende una medaglia a Parigi

In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, è tempo di fare i “conti” e capire quali sono i premi in denaro offerti dai vari Paesi per i vincitori delle medaglie. Iniziamo dall’Italia ha aumentato gli incentivi per motivare gli atleti, con un premio di 180.000 euro per l’oro, 90.000 per l’argento e 45.000 per il bronzo.

A livello globale, i premi olimpici mostrano una grande disparità. Hong Kong guida la classifica con un premio eccezionale di 700.000 euro per una medaglia d’oro, rendendolo il Paese più generoso in assoluto. Singapore segue con una cifra notevole di 650.000 euro per l’oro, 325.000 per l’argento e 162.000 per il bronzo.

Paesi che, nonostante la loro generosità, potrebbero non riuscire neanche a competere con l’Arabia Saudita che non ha ancora annunciato i suoi premi ma alle scorse Olimpiadi di Tokyo 2020 ha dato 1.2 milioni di euro per l’argento. Saranno altrettanto sostanziosi anche quest’anno?

Non tutti danno premi in denaro

Negli Stati Uniti, il premio per l’oro è di circa 35.000 euro, con 21.000 euro per l’argento e 14.000 euro per il bronzo. Anche se meno cospicui rispetto ad altri Paesi, questi premi superano quelli di Canada e Australia, che si aggirano rispettivamente intorno ai 13.600 e 12.500 euro. La Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, al contrario, non offrono premi in denaro agli atleti medagliati, limitandosi a riconoscere il valore simbolico e la gloria delle medaglie.

Alcuni Paesi adottano premi meno tradizionali. La Germania riconosce premi fino all’ottavo classificato, mentre il Marocco estende i premi fino al 32esimo posto. Paesi come l’Indonesia offrono animali come mucche, mentre la Malesia regala auto, e Kazakhstan e Cina assegnano appartamenti in base al tipo di medaglia conquistata.

Di seguito un recap dei vari premi per le medaglie d’oro:

Hong Kong 700.000 euro

Singapore 650.000

Taiwan 550.000

Serbia 200.000

Malesia 197.500

India 193.000

Marocco 186.000

Italia 180.000

Lituania 167.700

Ungheria 144.000

Ucraina 116.000

Kosovo 100.000

Spagna 94.000

Grecia 90.000

Francia 80.000

Slovenia 70.000

Polonia 60.000

Slovacchia 60.000

Brasile 58.317

Svizzera 51.600

Finlandia 50.000

USA 34.800

Liechtenstein 25.800

Canada 13.600

Danimarca 13.400

Australia 12.500

Gran Bretagna 0

Svezia 0

Norvegia 0

