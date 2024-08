Nordic walking: tutti i benefici che non ti aspetti di camminare con le bacchette

L’uso dei bastoncini nel nordic walking aiuta a spingere il corpo in avanti in modo alternato e sincronizzato con i passi, il che comporta un impegno fisico più intenso rispetto alla camminata normale. Scopriamo tutti i benefici di questa disciplina.

Il nordic walking, noto anche come camminata nordica, è una disciplina in crescente popolarità in Italia. Questa forma di esercizio si basa sull’uso di appositi bastoncini che coinvolgono non solo le gambe, ma anche le braccia e la parte superiore del corpo. L’idea è semplice: camminare con un ritmo naturale, utilizzando i bastoncini per spingersi in modo alternato e sincronizzato con i passi.

Questa tecnica consente di attivare fino al 90% dei muscoli del corpo, il che la rende un’attività completa ed efficace. La montagna offre uno scenario ideale per il nordic walking, con i suoi paesaggi spettacolari e i percorsi, che possono rendere l’esperienza ancora più gratificante.

I benefici del Nordic Walking

Il nordic walking non è solo un’attività fisica piacevole, ma offre anche vari benefici per la salute che vanno oltre la semplice camminata.

Miglioramento della postura : camminare con i bastoncini aiuta a migliorare la postura del corpo, riducendo i dolori a collo e spalle. L’uso corretto dei bastoncini favorisce un allineamento ottimale della colonna vertebrale, alleviando la tensione muscolare. Aumento della resistenza e tonificazione muscolare: i l nordic walking è un eccellente esercizio per aumentare la resistenza e tonificare i muscoli. Coinvolgendo numerosi gruppi muscolari, dai polpacci ai glutei, dai bicipiti ai tricipiti, aiuta a sviluppare una forza equilibrata in tutto il corpo. Salute del sistema respiratorio e cardiovascolare : questa forma di camminata migliora e mantiene in salute il sistema respiratorio e cardiovascolare. La combinazione di movimento e respiro coordinato favorisce una maggiore capacità polmonare e una migliore circolazione sanguigna, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Maggiore consumo di energia : rispetto alla camminata normale, il nordic walking permette un maggiore consumo di energia. L’uso dei bastoncini richiede un impegno fisico extra, che porta a bruciare più calorie e a migliorare il metabolismo.

La tecnica corretta del Nordic Walking

Per ottenere tutti i benefici del nordic walking, è fondamentale utilizzare una tecnica corretta. Ecco alcuni consigli pratici:

Posizionamento dei bastoncini : i bastoncini devono essere regolati in base all’altezza dell’utente. Un metodo semplice per trovare la lunghezza giusta è moltiplicare la propria altezza per 0,68. Quando si cammina, i bastoncini devono essere inclinati all’indietro e puntati a terra con un angolo di circa 45 gradi. Movimento coordinato: i l movimento delle braccia deve essere opposto e alternato rispetto ai piedi. Quando il piede destro avanza, il bastoncino sinistro deve essere piantato a terra e viceversa. Questo movimento sincronizzato assicura un coinvolgimento equilibrato di tutto il corpo. Coinvolgimento del core : mantenere il core attivo è essenziale. Contrarre leggermente gli addominali aiuta a stabilizzare la colonna vertebrale e a mantenere una postura corretta durante la camminata.

Dove praticare nordic walking

La montagna è lo scenario ideale per il nordic walking, con una varietà di percorsi e la bellezza naturale. Il nordic walking è una pratica benefica che combina il piacere della camminata con l’efficacia di un allenamento completo. Migliora la postura, aumenta la resistenza muscolare, potenzia la salute cardiovascolare e favorisce un maggiore consumo di energia. La montagna, con i suoi percorsi variati e i paesaggi incantevoli, rappresenta lo scenario ideale per godere di tutti questi benefici.

