Questo nonnino di 95 anni è campione del mondo dei 10 km master (con un tempo da far invidia!)

Angelo Squadrone a 95 anni si è aggiudicato i Campionati Mondiali Master di Göteborg completando i 10 km di corsa su strada in un tempo di 1:49:03

Angelo Squadrone, un nome conosciutissimo per le sue imprese nel mondo dello sport master, ha dimostrato ancora una volta che la passione, la disciplina e la dedizione possono superare ogni limite, persino quello del tempo. A 95 anni, l’ex colonnello dei paracadutisti ha conquistato una straordinaria vittoria ai Campionati Mondiali Master di Göteborg, in Svezia.

Il 18 agosto scorso, Angelo ha completato i 10 km di corsa su strada in un tempo di 1:49:03, dominando la categoria M95. Un’impresa che lo consacra come uno degli atleti più longevi e determinati al mondo. Nato il 21 febbraio 1929 a Minervino Murge e pisano d’adozione, Angelo Squadrone non ha mai smesso di mettersi alla prova.

La sua carriera sportiva, iniziata in età matura, è un esempio di come la dedizione possa portare a risultati straordinari. Con oltre 120 maratone e più di 300 mezze maratone all’attivo, ha gareggiato in tutto il mondo, portando sempre con sé l’orgoglio italiano.

Il segreto per le sue continue vittorie

Ma qual è il segreto della sua incredibile longevità sportiva? Angelo lo attribuisce a uno stile di vita semplice ma rigoroso: niente fumo, poche medicine e un’alimentazione varia e moderata. Tuttavia ciò che rende davvero speciale questo campione è la sua mentalità.

Per lui, ogni gara è una sfida con se stesso, un’opportunità per dimostrare che l’età è solo un numero. Non accetta compromessi: ogni corsa deve essere completata nel tempo stabilito, senza partenze anticipate o arrivi fuori tempo massimo. La sua dedizione e la sua forza di volontà lo hanno reso un esempio vivente di come lo sport possa essere una fonte di giovinezza e vitalità.

Angelo Squadrone è un simbolo di determinazione, una figura a cui ogni giovane dovrebbe guardare. La sua capacità di ispirare gli altri, di trasmettere la sua passione per lo sport e di vivere ogni giorno come una nuova sfida, lo rende una figura leggendaria nel mondo dell’atletica master. Con questa vittoria a Göteborg, Angelo ha dimostrato ancora una volta che l’età è davvero solo un dettaglio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Club Super Marathon Italia

Ti potrebbe interessare anche: