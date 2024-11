Non solo muscoli, così l’esercizio fisico “pompa” e fa crescere anche i neuroni, parola del MIT

Uno studio innovativo del MIT ha rivelato come l'esercizio fisico non si limiti a rafforzare i muscoli, ma stimoli anche la crescita dei neuroni.

Che l’esercizio fisico faccia bene ormai è un dato di fatto, ma ora abbiamo un’ulteriore prova di ciò perché uno studio recente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), pubblicato su Advanced Healthcare Materials, ha rivelato che l’esercizio fisico non solo fa crescere i muscoli, ma stimola anche lo sviluppo dei neuroni.

Come? Nello specifico questa ricerca innovativa ha osservato che i muscoli in attività rilasciano molecole biochimiche chiamate miochine, che favoriscono la crescita neuronale. Inoltre, anche il movimento meccanico derivante dalle contrazioni muscolari contribuisce alla maturazione dei neuroni.

Lo studio

Gli esperimenti, condotti su cellule muscolari e neuronali, hanno dimostrato che i neuroni esposti a queste miochine crescono fino a quattro volte più rapidamente rispetto a quelli non stimolati. Inoltre, il movimento fisico stesso – che coinvolge i neuroni attaccati ai muscoli – ha mostrato effetti comparabili. Questo suggerisce che i benefici dell’esercizio fisico siano sia biochimici sia meccanici.

La scoperta potrebbe portare a terapie innovative per lesioni o malattie neurodegenerative, puntando su esercizi fisici specifici per stimolare la rigenerazione nervosa e il ripristino delle funzionalità motorie.

Gli studiosi immaginano già applicazioni pratiche per il trattamento di pazienti con danni ai nervi o affetti da malattie come il Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA)​.

Questa importante ricerca ha dimostrato, quindi, che l’allenamento fisico produce non solo effetti biochimici, come la produzione di molecole benefiche da parte dei muscoli, ma anche effetti meccanici di grande importanza; infatti, poiché i neuroni sono connessi fisicamente ai muscoli, durante le contrazioni muscolari si allungano e si muovono con essi.

Questo movimento non è solo una conseguenza del legame fisico, ma agisce anche come stimolo per promuovere la crescita neuronale. In conclusione, secondo i ricercatori la stimolazione meccanica derivante dal movimento è altrettanto rilevante quanto le molecole rilasciate dai muscoli, e questo sottolinea come entrambi i fattori lavorino insieme per favorire lo sviluppo dei neuroni​.

Fonte: Advanced Healthcare Materials

