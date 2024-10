Nima Rinji Sherpa sta per diventare il più giovane a scalare tutte le 14 montagne che superano gli 8.000 metri

Nima Rinji Sherpa ha già conquistato 13 montagne che superano gli 8.000 metri e ora ha ottenuto il permesso per scalare lo Shishapangma

Nima Rinji Sherpa, un alpinista nepalese di appena 18 anni, è prossimo a fare la storia diventando il più giovane a scalare tutte le 14 montagne che superano gli 8.000 metri. Con 13 di queste vette già conquistate, resta soltanto lo Shishapangma, in Cina, per completare questa straordinaria impresa. L’accesso a questa montagna dipendeva dall’ottenimento di un permesso da parte del governo cinese. Permesso che ora è finalmente arrivato.

Cresciuto a Kathmandu in una famiglia profondamente legata all’alpinismo, Nima inizialmente non era interessato a seguire le orme del padre, Tashi Sherpa, e dello zio Mingma Gyabu “David” Sherpa, anche lui detentore del record per aver scalato le 14 vette a 30 anni.

Nima preferiva il calcio e la fotografia, portando spesso con sé la macchina fotografica durante le vacanze scolastiche in montagna. Tuttavia a 16 anni ha deciso di dedicarsi all’alpinismo e da allora ha infranto numerosi record, tra cui il più giovane scalatore della terza montagna più alta del mondo, il Kanchenjunga, e il primo adolescente a scalare il Manaslu.

Vuole ispirare una nuova generazione di scalatori nepalesi

Il suo cammino verso le vette è stato guidato dalla determinazione, dalla preparazione fisica e mentale, e dalla consapevolezza che ogni scalata comporta rischi enormi, soprattutto nella cosiddetta “zona della morte”, dove l’ossigeno è talmente scarso da non poter sostenere la vita a lungo.

Nima si ispira al leggendario Tenzing Norgay Sherpa, uno dei primi a scalare l’Everest insieme a Edmund Hillary nel 1953, considerandolo alla stregua di leggende del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Il giovane alpinista è anche motivato dal desiderio di ispirare una nuova generazione di scalatori nepalesi, sperando che l’alpinismo venga riconosciuto come un vero e proprio sport professionistico. Con l’ultima vetta in vista, Nima Rinji Sherpa è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’alpinismo, diventando così la persona più giovane a raggiungere questa incredibile impresa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: