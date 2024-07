Come bruciare più calorie nella tua camminata quotidiana: 4 metodi che non ti costa nulla provare

Camminare almeno 30 minuti al giorno fa bene al corpo ma anche alla mente, ma ci sono 4 metodi differenti per poter potenziare i benefici della tua camminata e bruciare più calorie.

I benefici per la salute di una passeggiata quotidiana sono noti a tutti; dall’aiutare la digestione al migliorare l’umore, camminare è senza dubbio un passo nella giusta direzione.

Un’alternativa a basso impatto alla corsa o ad altri allenamenti ad alta intensità, camminare è efficace, accessibile e può aiutarti a vivere una vita più lunga e più sana. Una recente ricerca rileva che fare 5.000 passi tre volte a settimana per due anni potrebbe aggiungere tre anni all’aspettativa di vita di una persona e ridurre i costi sanitari fino al 13%.

Matthew Nolan, capo istruttore del Barry’s di New York, ha dichiarato all’HuffPost che camminare è benefico per la salute cardiovascolare poiché migliora la circolazione, abbassa la pressione sanguigna e previene malattie cardiache e ictus.

Ma scopriamo quali sono i 4 metodi per bruciare più calorie.

Cammina al ritmo di una canzone dal ritmo frenetico

Secondo le linee guida sull’attività fisica, gli adulti dovrebbero mirare a 150 minuti di attività fisica di moderata intensità e due giorni di rafforzamento muscolare a settimana. Le buone notizie? Quei minuti di intensità moderata possono includere una camminata veloce.

Muoviti al ritmo di una canzone dal ritmo veloce, circa 100 battiti al minuto, per garantire che la frequenza cardiaca raggiunga quel punto di elevazione.

Allenamento a intervalli

L’allenamento a intervalli, come incorporare brevi scatti di camminata veloce o jogging nel tuo allenamento di camminata, è un ottimo modo per aumentare l’intensità cardiovascolare.

Gli esperti consigliano di iniziare in piccolo con un intervallo di corsa di 30 secondi o di camminata veloce di un minuto e di aumentare gradualmente la durata man mano che il corpo si adatta.

Incorpora l’allenamento della forza

Se ti piace camminare puoi utilizzare pesi leggeri e incorporare esercizi a corpo libero per aggiungere un elemento di allenamento per la forza ai tuoi allenamenti. Includi serie di squat, affondi e flessioni nella camminata per reclutare diversi gruppi muscolari.

Pianifica la tua camminata, scrivi le serie in anticipo e designa determinati punti lungo il percorso per l’allenamento a corpo libero. Puoi anche camminare con un giubbotto zavorrato o, come alternativa economica, uno zaino zavorrato con libri per aggiungere un ulteriore livello di sfida al tuo allenamento.

Cammina su un terreno elevato

Camminare su un terreno elevato o lungo un sentiero con colline è un ottimo modo per migliorare la tua camminata quotidiana.

Le variazioni sfidano il corpo in modi diversi. Camminare in salita o in pendenza è un’eccellente forma di cardio che sollecita meno le articolazioni, un vantaggio per chi ha problemi al ginocchio o alla caviglia.

Camminare in discesa, invece, mette meno stress al sistema cardiovascolare migliorando la forza muscolare nella parte inferiore del corpo.

I benefici della camminata si ottengono meglio con una pratica regolare e costante. Punta ad almeno 30 minuti quasi tutti i giorni della settimana.

