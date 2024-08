È storia!!! Medaglia d’oro per la nostra pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi!

Incredibile ma vero, è oro! Le nostre ragazze della pallavolo salgono per la prima volta nella storia sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi, siamo a Parigi, è l’11 agosto 2024. L’Italvolley femminile supera il Team Usa con un netto 3-0 in finale e mette davvero al collo la medaglia più prestigiosa della competizione

Si chiamano Alessia Orro, Alice Degradi, Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr, Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, Carlotta Cambi, Ilaria Spirito e sono le campionesse olimpiche, le nostre campionesse.

Italvolley nell’Olimpo! – si legge in un comunicato – Italia oro a Parigi 2024 nella pallavolo femminile. È successo! L’Italia è oro Olimpico nella pallavolo femminile! Le azzurre superano in finale in tre set gli USA e per la prima volta nella storia, sono campionesse Olimpiche nel volley