Luna Rossa è donna, la squadra femminile vince la prima America’s Cup della storia

Luna Rossa donne è nell’Olimpo della vela: il team ha appena conquistato la prestigiosa America’s Cup, la stessa competizione dove, purtroppo, gli uomini non sono riusciti ad arrivare, perdendo la finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. Ma oggi onore a loro, le nostre stupende ragazze

Mentre eravamo delusi per il famoso e plurimedagliato team di Luna Rossa, quello degli uomini, le donne continuavano a vincere. E oggi Luna Rossa è donna: il team femminile ha infatti appena conquistato la prestigiosa America’s Cup.

Fatta la storia

scrive la pagina X ufficiale della Louis Vuitton 37th America’s Cup Barcelona

Ed è così. Questa, infatti, è la prima Coppa America femminile, dopo 170 anni di dominio maschile. Ed è nostra, è di Luna Rossa, dello splendido equipaggio guidato da Giulia Conti che con Margherita Porro, Maria Giubilei e Giulia Fava, porta di nuovo sull’Olimpo la vela italiana.

Vela – Luna Rossa vince l'America's Cup Femminile Dimmi che hai vinto l'America's Cup femminile, senza dirmi che hai vinto l'America's Cup femminile 💪⛵🇮🇹Tutta la gioia delle nostre ragazze 😁😁😁 Posted by Eurosport Italia on Saturday, October 12, 2024

Un altro successo di cui si parla troppo poco

E non finisce qui: anche i nostri giovanissimi ragazzi, del team di Luna Rossa under 25, hanno infatti trionfato nell’America’s Cup, strappando un successo incredibile, che ci fa ben sperare anche per molti anni a venire.

Complimenti a tutti!

