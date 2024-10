La rivoluzione delle scarpe da corsa AFT: così hanno reso i runners più veloci fino al 3,1% grazie ai “super tacchetti”

Le nuove scarpe con "super spikes" promettono di migliorare le performance dei corridori su distanze medie, con un aumento di velocità fino al 3,1%

Una nuova generazione di scarpe sportive sta rivoluzionando il mondo delle corse, offrendo un notevole vantaggio sia per i velocisti che per i corridori su lunghe distanze. Si tratta delle cosiddette “super spikes”, una tecnologia che ha dimostrato di poter aumentare le prestazioni di corsa nelle distanze medie fino al 3,1%.

Uno studio internazionale ha esaminato l’impatto di questa tecnologia avanzata delle calzature (AFT) per capire meglio come le “super spikes” (i super tacchetti) influenzino le prestazioni. Questo tipo di scarpe chiodate è ormai una presenza consolidata a livello professionistico, e con il continuo abbattimento dei record mondiali, ci si interroga se i miglioramenti siano dovuti alla maggiore preparazione atletica o semplicemente a un equipaggiamento tecnologico più avanzato.

L’ingegnere biomeccanico Montgomery Bertschy dell’Università del Massachusetts spiega che queste scarpe presentano una suola centrale più spessa, ma allo stesso tempo leggera, elastica e flessibile, spesso combinata con una piastra in fibra di carbonio rigida.

Test condotti su vari tipi di scarpe hanno confermato che le scarpe con “super spikes” offrono un incremento delle prestazioni di circa il 2% in media. La velocità dei corridori è migliorata tra l’1,8% e il 3,1%, con un risparmio di fino a 5 secondi sui 1500 metri. I risultati indicano che questo miglioramento è legato alla maggiore lunghezza del passo, piuttosto che a una frequenza maggiore dei passi.

Il dibattito sull’evoluzione delle prestazioni

Ethan Wilkie, biomeccanico dell’Università del New Brunswick, evidenzia che miglioramenti minimi nei tempi di gara possono fare la differenza tra vincere una medaglia o restare fuori dal podio. I risultati dello studio mostrano che una parte di questi miglioramenti può essere attribuita alla superiorità delle calzature utilizzate.

Diversi studi hanno inoltre rilevato che la tecnologia AFT sembra giovare di più alle donne rispetto agli uomini e risulta più efficace nelle distanze più lunghe. Nonostante questo, è evidente che la scelta delle scarpe, insieme alla velocità e alla fisicità dell’atleta, svolge un ruolo importante nelle prestazioni complessive.

Il continuo abbattimento di record, come i 32 stabiliti durante le Olimpiadi di Parigi 2024, fa pensare che la tecnologia delle calzature continuerà a svolgere un ruolo cruciale per gli atleti che cercano ogni possibile vantaggio per migliorare le proprie performance.

