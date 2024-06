L’Italia trionfa agli Europei di atletica 2024: è il Paese con più medaglie (ed è la prima volta nella storia)

Agli Europei di Atletica 2024 l'Italia ha brillato, portandosi a casa ben 24 medaglie (di cui 11 ori), ed è prima nel medagliere internazionale. Un vero e proprio record per il nostro Paese

L’Italia ha letteralmente trionfato agli Europei 2024 di atletica leggera. Il risultato della squadra azzurra è stato incredibile, si è portata a casa infatti un totale di ben 24 medaglie (di cui 11 ori), stabilendo così un record assoluto per la nostra nazionale.

Rimarrà indimenticabile la serata dell’8 giugno, in cui l’Italia ha conquistato tre ori in appena 42 minuti, un momento che ha fatto la storia.

Il successo ottenuto agli Europei è un’ulteriore conferma del crescente momento d’oro che sta vivendo l’atletica italiana, che ha visto una svolta positiva dopo un decennio di prestazioni altalenanti.

Tra gli atleti che hanno brillato a Roma ci sono nomi già noti come Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, insieme a nuove stelle come Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri, Yemaneberhan Crippa e Sara Fantini.

Ma scopriamo ora tutte le medaglie vinte dall’Italia.

Il Medagliere dell’Italia

Ecco tutte le medaglie vinte dall’Italia agli Europei di atletica 2024:

Oro (11 medaglie):

Antonella Palmisano, 20km marcia donne

Nadia Battocletti, 5000m donne

Leonardo Fabbri, getto del peso

Lorenzo Ndele Simonelli, 110m ostacoli uomini

Marcell Jacobs, 100m uomini

Yemaneberhan Crippa, mezza maratona uomini

Italia, mezza maratona uomini a squadre (Crippa, Riva)

Sara Fantini, lancio del martello

Nadia Battocletti, 10.000m donne

Gianmarco Tamberi, salto in alto maschile

Italia, staffetta 4x100m uomini (Melluzzo, Jacobs, Patta, Tortu)

Argento (9 medaglie):

Valentina Trapletti, 20km marcia donne

Italia, staffetta 4x400m mista (Sito, Polinari, Scotti, Mangione)

Mattia Furlani, salto in lungo uomini

Chituru Ali, 100 metri uomini

Pietro Riva, mezza maratona uomini

Filippo Tortu, 200 metri uomini

Alessandro Sibilio, 400 hs

Italia, staffetta 4x400m uomini (Sito, Aceti, Scotti, Meli)

Larissa Iapichino, salto in lungo femminile

Bronzo (4 medaglie):

Francesco Fortunato, 20km marcia uomini

Catalin Tecuceanu, 800 metri uomini

Zaynab Dosso, 100 metri donne

Pietro Arese, 1500 metri uomini

Gli Europei di Atletica 2024 sono stati un momento cruciale e indimenticabile per l’Italia, ma ora i nostri campioni sono già proiettati verso le future sfide dei prossimi Giochi Olimpici a Parigi, con Gianmarco Tamberi pronto a guidare la squadra.

