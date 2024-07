Ho camminato 10.000 passi al giorno per un mese come consigliano tutti e questo è quello che è successo

Fare 10.000 passi al giorno può aiutarti a perdere peso e migliorare la tua forma fisica? Una giornalista ci ha provato e ha deciso di documentare tutti i cambiamenti.

Fare 10.000 passi al giorno è stato per molto tempo considerato un buon obiettivo a cui mirare per mantenersi più in forma e più sani. Numerosi studi sulla salute condotti negli ultimi decenni hanno scoperto che camminare di più nella routine quotidiana è un modo per ridurre la probabilità di sviluppare una serie di malattie gravi.

I ricercatori hanno anche scoperto che fare più passi ogni giorno può migliorare la lucidità mentale e alcuni studi suggeriscono che può aiutare ad alleviare i sintomi di ansia e depressione. E, soprattutto, camminare è un modo completamente gratuito di fare qualcosa per migliorare la propria salute e forma fisica.

Il numero di 10.000 passi sembra però abbastanza arbitraria, alcuni sostengono che 4.000 possano essere sufficienti per avere benefici per la salute. E, in un recente studio di JAMA Neurology, i ricercatori hanno affermato che per ogni 2.000 passi in più compiuti ogni giorno, i rischi di morte prematura possono essere ridotti.

Una giornalista del Manchester Evening News armata di uno smartwatch al polso dotata di fitness tracker, ha deciso di fare almeno 10.000 passi durante tutto giugno per vedere esattamente quale impatto avrebbe avuto sulla sua salute e sul suo benessere.

In più, non ha modificato la dieta durante le prime due settimane del mese, mentre nella seconda metà del mese ha aggiunto un’alimentazione sana per vedere quale differenza avrebbe apportato al suo peso e benessere generale.

Prima settimana

Per raggiungere l’obiettivo di 10.000 passi al giorno, ha dovuto raddoppiare i movimenti in modo piuttosto drastico, perché prima di questa sfida faceva al massimo 4.000 passi al giorno.

Quindi ha iniziato a prendere meno la macchina, a fare una passeggiata prima di cena e a fare un paio di migliaia di passi finali prima di preparare i bambini per andare a letto.

Dopo la prima settimana completa di 10.000 passi, la giornalista ha raccontato di sentirsi meglio e più positiva. Ha notato che la frequenza cardiaca a riposo è diminuita durante la settimana, a partire dalle 19:00, per scendere a 72 bpm entro la fine della settimana.

Nonostante ciò, nella prima settimana il peso era rimasto uguale.

Seconda settimana

La seconda settimana è andata bene, con la media di 15.000 passi e anche in questo caso il peso era rimasto invariato.

Terza settimana

Durante la terza settimana oltre alla camminata ha aggiunto una dieta sana ed equilibrata. Questi cambiamenti positivi l’hanno portata a perdere un totale di sei chili.

Quarta settimana

Incoraggiata dai progressi compiuti nella terza settimana, ha iniziato a cercare di aggiungere attivamente motivi per camminare. Come ad esempio, l’incontro con gli amici per un caffè è stato sostituito dall’incontro con loro per una grande, lunga passeggiata (con caffè da asporto per il viaggio).

Cosa ha fatto per la sua salute?

Il grande successo di questo progetto è stato osservare l’effetto che un regime più sano aveva sulla sua frequenza cardiaca.

All’inizio del mese, il Fitbit mostrava che aveva una frequenza cardiaca a riposo di 75 bpm. Quando ha iniziato a fare 10.000 passi, ha avuto un effetto immediato nel portare la frequenza cardiaca a 70 bpm.

Entro la fine del mese la frequenza cardiaca a riposo si era ridotta a 65 bpm. L’altra grande sorpresa è stato scoprire il cambiamento nel consumo calorico per aumentare i livelli di attività. Il Fitbit ha stimato che il consumo energetico medio giornaliero a maggio, quando faceva una media di 5.000 passi al giorno, era di 2.469 calorie al giorno.

Nel mese di giugno, con una media di 10.000 passi al giorno, questo è aumentato a 2.660 calorie bruciate al giorno. Quindi bruciava circa 200 calorie in più al giorno grazie all’aumento dell’esercizio.

La cosa migliore, ovviamente, è che camminare è un esercizio totalmente gratuito, e combinarlo con un’alimentazione sana è stato un ottimo modo per migliorare la salute del cuore.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Manchester Evening News

Ti potrebbe interessare: