No, Gimbo Tamberi non ha saltato con le molle: ti spiego perché il neo campione d’Europa ha esultato così

Gianmarco Tamberi oltre a vincere e diventare ancora una volta campione d’Europa sa anche intrattenere e divertire il pubblico e ieri lo ha mostrato ancora una volta con la gag delle molle

Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei di Atletica di Roma 2024, aggiungendo un terzo titolo continentale alla sua collezione e mantenendo la sua tripla corona. Il campione olimpico e mondiale ha entusiasmato il pubblico dello Stadio Olimpico con una prestazione tecnica impeccabile e un finale spettacolare che ha coinvolto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La competizione è stata un susseguirsi di emozioni. Tamberi, dopo due errori a 2.29 metri, ha trovato il suo miglior salto a 2.31 metri, mettendo in difficoltà il suo avversario Vladyslav Lavskyy. Dopo altri due errori di Lavskyy a 2.33 metri, il campione italiano ha sigillato la sua vittoria. Con la gara ormai vinta, Tamberi ha chiesto di alzare l’asticella a 2.34 metri, superandola con facilità, e infine ha chiuso con un incredibile salto a 2.37 metri, segnando la miglior prestazione mondiale stagionale.

Dopo la vittoria, Tamberi ha deciso di festeggiare in modo originale. Simulando un infortunio e lasciando il pubblico in apprensione temendo la compromissione in vista delle Olimpiadi di Parigi, si è avvicinato zoppicando al suo zaino, dove c’era una scarpa da cui ha estratto delle molle che ha riversato sulla pista.

Tamberi ha cambiato lo scarpino usato in gara

Un gesto che ha sollevato e fatto ridere tutti lasciando intendere che il segreto del suo salto fosse l’uso di molle. In realtà, si trattava solo di una gag per intrattenere i presenti e celebrare in modo scherzoso il suo trionfo.

Tamberi ha infatti cambiato lo scarpino che ha usato per la gara con un altro pronto, facendo credere che avesse usato davvero delle molle per arrivare così in alto. A dichiararlo è stato lui stesso:

Volevo regalare una gag al pubblico e se oggi non avessi vinto non avrei parlato per un mese. Davanti a quanto fatto dall’Italia il capitano non poteva fallire… una serata fantastica. Quando ho saputo che sarebbe venuto il Presidente Mattarella mi son venuti i brividi perché capisci l’importanza di avere questa persona. Lo ringrazio, non è facile trovare il tempo ed è stato un onore immenso, così come esserne il portabandiera.

The greatest showman in athletics! 🕺 Gianmarco Tamberi soars over a championship record of 2⃣.3⃣7⃣m at home in #Roma2024! 🇮🇹🥇🇮🇹🥇#IgniteTheFire pic.twitter.com/mzfNyUACum — European Athletics (@EuroAthletics) June 11, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: