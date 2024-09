Gabrielzinho, il nuotatore senza braccia che sta conquistando tutti alle Olimpiadi (con tre ori e un record del mondo)

Gabriel Geraldo dos Santos Araújo è un nuotatore brasiliano che nonostante la sua condizione medica non si è arreso tanto da diventare una star delle Paralimpiadi

Gabriel Geraldo dos Santos Araújo, conosciuto come Gabrielzinho, è un giovane nuotatore brasiliano che ha guadagnato fama mondiale per le sue straordinarie prestazioni alle Paralimpiadi. Nato nello stato di Minas Gerais con una rara condizione chiamata focomelia, che impedisce lo sviluppo completo degli arti, Gabrielzinho ha affrontato enormi sfide fin dalla nascita.

Nonostante le difficoltà e il fatto che non abbia le braccia e abbia le gambe molto corte, ha trasformato le sue limitazioni in una fonte di forza e ispirazione, diventando un simbolo di resilienza e determinazione con il suo particolare stile di nuoto che lo fa ondeggiare come un delfino e con la partenza attaccato alla corda con la bocca.

La sua passione per il nuoto è iniziata per caso, quando una sua insegnante di educazione fisica lo ha iscritto a una gara senza avvertirlo. Da quel momento, Gabrielzinho ha scoperto il nuoto come un mezzo per esprimere se stesso e superare le barriere fisiche. La sua abilità nell’acqua è diventata evidente rapidamente, portandolo a competere ai massimi livelli dello sport paralimpico.

Balla sempre per celebrare la vita e le vittorie

Gabrielzinho è diventato una figura di spicco alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove ha conquistato tre medaglie d’oro e una d’argento, affermandosi come uno degli atleti più talentuosi della sua categoria. Ora ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha raggiunto nuovi immensi traguardi vincendo altre tre medaglie d’oro (100 metri dorso S2, 50 metri dorso S2 e 200 metri stile libero S2) e stabilendo due record del mondo in un solo giorno.

Oltre alle sue imprese sportive, Gabrielzinho è anche conosciuto per la sua gioia di vivere e la sua passione per la danza. Per lui ballare non è solo un passatempo, ma un modo per celebrare la vita e le sue vittorie. Questo spirito gioioso è evidente in ogni sua apparizione pubblica, specialmente durante eventi importanti come la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, dove ha avuto l’onore di sventolare la bandiera brasiliana a bordo del suo triciclo elettrico.

La storia di Gabrielzinho è un potente esempio di come l’impegno e la positività possano superare qualsiasi ostacolo. La sua vita ispira non solo gli altri atleti, ma chiunque affronti sfide quotidiane legate alla disabilità, mostrando che con determinazione e passione anche i sogni più grandi possono diventare realtà.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: