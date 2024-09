Flo Meiler a 89 anni è la più anziana saltatrice con l’asta a livello competitivo (e detiene 35 record mondiali)

Flo Meiler ha iniziato a praticare atletica a 60 anni e non ha mai smesso, anche ora che ne ha 89 e batte record su record

Flo Meiler è una bisnonna di 89 anni che sta riscrivendo le regole dell’atletica leggera e infrangendo stereotipi su cosa significhi invecchiare. Con 35 record mondiali al suo attivo, Flo è un’atleta straordinaria che partecipa a una vasta gamma di discipline, dal salto con l’asta al lancio del giavellotto, dalla corsa a ostacoli al salto in lungo.

E nonostante sia prossima ai 90 anni, continua a gareggiare ai massimi livelli, dimostrando che l’età è solo un numero. La sua carriera atletica non è iniziata presto. Flo ha infatti cominciato a praticare atletica a 60 anni, spinta dalla sua amica Barbara Jordan a partecipare ai Vermont State Senior Games.

Prima di allora, Flo aveva sempre mantenuto uno stile di vita attivo, giocando a tennis e facendo sci d’acqua, ma non aveva mai considerato l’atletica come un’opzione. Questo cambiamento di percorso si è rivelato essere una svolta che le ha permesso di eccellere e vincere oltre 1.040 medaglie.

Tanto allenamento e attenzione per il cibo

Uno dei suoi maggiori traguardi è stato diventare la più anziana saltatrice con l’asta a livello competitivo, un’impresa che richiede velocità, forza e tecnica. Flo si allena almeno 5 giorni alla settimana, alternando esercizi in pista e in palestra, e continua a lavorare con un allenatore per perfezionare la sua tecnica negli eventi più impegnativi.

Oltre a questo, ovviamente, cura particolarmente l’alimentazione. Non ha mai svelato troppi dettagli nelle interviste che ha rilasciato, ma ci sono alcune regole da cui non prescinde come ridurre al minimo i grassi saturi fatta eccezione ogni tanto per le patatine fritte che ama molto e prendere integratori già di prima mattina diluiti in un succo di frutta. Inoltre sta anche molto attenta al peso.

La sua dedizione e il suo impegno dimostrano che, con la giusta mentalità e costanza, è possibile superare qualsiasi ostacolo fisico legato all’età. Un qualcosa in cui lei crede molto. Flo infatti non solo compete per se stessa, ma lo fa anche per ispirare gli altri.

Secondo lei chiunque può raggiungere i propri obiettivi sportivi, a patto di iniziare gradualmente e di prestare attenzione al proprio corpo. Il suo messaggio è chiaro: con la motivazione giusta, tutti possono migliorare la propria salute e forma fisica, indipendentemente dall’età. A dimostrazione di ciò, nel 2022 Flo è stata premiata come Masters Athlete of the Year dagli USA Track and Field, un riconoscimento che ha sottolineato il suo incredibile contributo allo sport.

