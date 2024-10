Sara Errani e Jasmine Paolini, il doppio d’oro non si smentisce, campionesse anche a Pechino!

Niente da fare, ma per gli altri: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano anche il WTA 1000 di Pechino, continuando una stagione 2024 da incorniciare. Le splendide ragazze hanno battuto stavolta in finale Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova

Non si battono sul serio: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano anche il WTA 1000 di Pechino e le loro vittorie, in doppio, da sole e in altri doppi ormai non si contano più. Dopo l’incredibile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, il duo continua una stagione 2024 da incorniciare.

NON SI BATTONOOOO! 🏆🇨🇳 Errani e Paolini vincono il WTA 1000 di Pechino battendo in finale la coppia Chan-Kudermetova in due set con un doppio 6-4💪🏻 Un altro titolo in una stagione PAZZESCA per Sara e Jasmine 💙#EurosportTennis #ChinaOpen pic.twitter.com/GYLzDSZ6Qx — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 6, 2024

Sul cemento outdoor del Capital Group Diamond, le campionesse olimpiche in carica hanno vinto il WTA 1000 di Pechino in doppio – annuncia il CONI – festeggiando nel migliore dei modi il pass per le Finals di Riyadh (2-9 novembre) già matematicamente messo in ghiaccio grazie alla qualificazione per l’ultimo atto del torneo cinese

Dopo 1 ora e 29 minuti di contesa, le azzurre hanno battuto il tandem formato dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-4. E la stagione 2024 continua a brillare.

Un momento d’oro, in tutti i sensi, per il tennis italiano

E non solo Errani-Paolini, una coppia che ormai sembra essere (quasi) invincibile). Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno trionfato infatti nel doppio maschile dei China Open.

MERAVIGLIOSA LA NOSTRA COPPIA 🤩🤩 Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio maschile del China Open: terzo titolo dell'anno per gli azzurri 🏆🇨🇳#EurosportTENNIS #Tennis #ChinaOpen #Bolelli #Vavassori pic.twitter.com/AbQOH74KPH — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 2, 2024

Jannik Sinner è invece arrivato in finale dell’ATP 500 di Pechino, battuto solo da Carlos Alcatraz, il numero 2 al mondo, dopo una gara che ha fatto appassionare tennisti e appassionati (e che ci auguriamo possa essere solo una delle tante altre che verranno).

Non le contiamo quasi più ormai le vittorie dei nostri azzurri e delle nostre azzurre del tennis. La stessa Sara Errani ha infatti vinto anche il doppio misto agli US Open, che ha visto a sua volta trionfare anche il nostro Jannik Sinner, da tempo ormai il numero 1 al mondo del tennis maschile.

Alle Olimpiadi, inoltre, non possiamo non ricordare lo stupendo bronzo di Lorenzo Musetti, che ha portato al nostro Paese la prima medaglia olimpica dopo 100 anni esatti.

E, tornando alle nostre incredibili ragazze, nel solo 2024 hanno conquistato in totale cinque finali, di cui una Slam, quattro titoli, un oro olimpico.

Lo troviamo un aggettivo per la stagione di queste due ragazze? Cinque finali, di cui una Slam, quattro titoli, un oro olimpico: che spettacolo 💫🇮🇹#Paolini #Errani #EurosportTENNIS pic.twitter.com/06uzyZ08sV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 6, 2024

The last but not the least: la Nazionale Italiana di tennis con sindrome di Down è diventata Campione del Mondo nel doppio: la coppia composta da Emanuele Bezzi e Gabriele Vietti ha trionfato nel torneo di doppio, classe II2, battendo la favoritissima coppia australiana formata da Timothy Gould e Aman Ramadani.

Complimenti a tutti e a tutte!

