DonnaJean Wilde batte il secondo Guinness World Record per il maggior numero di flessioni in un’ora (nonostante la mielite traversa)

DonnaJean Wilde conquista un altro record: ha completato 1.575 flessioni in un’ora, dopo aver battuto il primo lo scorso marzo

DonnaJean Wilde, una straordinaria nonna canadese di 59 anni, ha stabilito un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di flessioni in un’ora, completandone 1.575 in soli 60 minuti. Questo traguardo non solo la consacra come atleta d’élite, ma rappresenta anche il suo secondo titolo mondiale, dopo aver mantenuto a marzo la posizione di plank addominale per 4 ore, 30 minuti e 11 secondi.

Accompagnata dal tifo affettuoso di 11 dei suoi 12 nipoti, Wilde ha superato il precedente record di 1.207 flessioni con un anticipo di ben 17 minuti. La scena, resa ancora più emozionante dai cartelli fatti a mano con messaggi come “Mia nonna è ufficialmente fantastica!”, è stata un momento di celebrazione per tutta la famiglia.

Nonostante l’intensità della prova, Wilde ha continuato imperterrita anche quando una spalla ha iniziato a dare segni di cedimento, dimostrando una determinazione incrollabile. Il suo allenamento, condotto ai piedi delle Montagne Rocciose in Alberta, includeva fino a 500 flessioni al giorno, una routine sviluppata inizialmente per il precedente record di plank.

Una passione nata durante il precedente tentativo di battere il record

“Mi sono innamorata delle flessioni durante la preparazione”, ha raccontato DonnaJean, aggiungendo che la dedizione a queste pratiche è diventata parte integrante del suo stile di vita. Le flessioni, per essere valide, dovevano rispettare standard rigorosi: una flessione di 90 gradi al gomito e un’estensione completa nel ritorno alla posizione iniziale.

L’evento si è svolto in una cornice inusuale, un centro per anziani, dove l’atmosfera intima ha contribuito a rendere la prova ancora più speciale. Nonostante la sua esperienza in competizioni di alto livello, Wilde ha sottolineato l’importanza di celebrare i propri successi, prendendosi il tempo di gioire con i propri cari dopo la sfida.

Con un messaggio ispiratore, Wilde ha invitato tutti a credere in se stessi e a perseguire i propri obiettivi di salute e benessere, dimostrando che l’età non è mai un ostacolo per realizzare grandi imprese. “Una flessione può sembrare poco, ma è un ottimo punto di partenza”, ha detto.

Con il suo esempio, questa nonna ha dimostrato che la forza, fisica e mentale, non conosce limiti quando accompagnata dalla passione e dalla dedizione. Anche perché, lo ricordiamo, DonnaJean ha la mielite trasversa, malattia caratterizzata da dolore e intorpidimento che le è stata diagnosticata vent’anni fa. Nonostante questo e le difficoltà fisiche che comporta, non ha mai smesso di allenarsi fino a conseguire il doppio Guinness World Record.

