Ti mostro le bellissime divise della Mongolia per le Olimpiadi di Parigi (hanno già vinto!)

Le divise della Mongolia per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi sono a dir poco spettacolari, con dettagli tipici del Paese

La partecipazione della Mongolia alle Olimpiadi di Parigi 2024 è accompagnata da grande entusiasmo, non solo per le aspettative sportive, ma anche e soprattutto per l’attenzione suscitata dalle divise cerimoniali degli atleti.

Realizzate dal marchio locale Michel & Amazonka, fondato nel 2015 a Ulan Bator da due sorelle, queste divise hanno affascinato il mondo intero grazie alla loro combinazione di eleganza e tradizione. Le divise sono state concepite per essere indossate durante le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi, e sono un esempio perfetto di come la moda possa celebrare la cultura di un Paese.

I colori principali, rosso, bianco e blu, riflettono quelli della bandiera nazionale mongola. Gli abiti femminili sono adornati con orecchini cerimoniali e sacche ricamate, mentre quelli maschili ricordano la struttura di un kimono, donando un aspetto unico e distintivo agli atleti.

Ricami in filo d’oro e simboli mongoli

Uno degli elementi più affascinanti delle divise sono i ricami in filo d’oro che decorano ogni capo. Questi ricami rappresentano simboli profondamente radicati nella cultura mongola, come il sole, la luna e la Gua-Maral, la “bella cerva” della mitologia locale. Inoltre le uniformi presentano il Soyombo, simbolo della libertà e della sovranità della Mongolia, e i Novi Stendardi Bianchi, altro simbolo di grande significato storico.

L’inclusione di simboli olimpici, come la torcia e i cinque anelli, unisce la celebrazione della cultura mongola con l’evento sportivo globale. Questi dettagli hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico, facendo delle divise mongole uno dei punti di discussione più caldi in vista delle Olimpiadi.

Le reazioni sui social media sono state estremamente positive, con molti utenti che hanno lodato l’estetica raffinata delle divise e l’abilità delle sorelle fondatrici di Michel & Amazonka nel creare un design che celebra al contempo la tradizione e la modernità. Alcuni hanno persino suggerito che la Mongolia abbia già vinto una “medaglia d’oro” per le migliori divise olimpiche.

Insomma, le divise cerimoniali del team mongolo per le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano un perfetto connubio di tradizione, cultura e sport e sono destinate a rimanere nella memoria come un esempio di come la moda possa elevare l’identità nazionale sul palcoscenico internazionale.

Team Mongolia Uniforms for the 2024 Paris Olympics designed by Michel & Amazonka🤯 pic.twitter.com/LGcga4O1F9 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) July 12, 2024

