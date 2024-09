La Diamond League è un trionfo di diamanti per l’Italia (e torna a splendere Gimbo), la nostra atletica vola altissimo!

La nostra atletica leggera vola altissimo (in tutti i sensi): alla Diamond League diamante per Gianmarco Tamberi nel salto in alto, per Larissa Lapichino nel salto in lungo e per Lenardo Fabbri nel getto del peso. A Bruxelles il cielo è davvero azzurro!

La Diamond League si è conclusa in modo a dir poco splendente per il nostro Paese: diamante per Gianmarco Tamberi nel salto in alto, per Larissa Lapichino nel salto in lungo e per Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Tre diamanti tutti italiani, che splendono nel cielo di Bruxelles. Finali da brividi per il nostro Paese che porta a casa dei risultati incredibili, facendo davvero volare altissimo la nostra atletica.

A third #DiamondLeague title for @gianmarcotamber! The 🇮🇹 clears 2.34m to end his season on a high and regain the Diamond Trophy in the high jump.#BrusselsDL🇧🇪#DLFinal

📷 @gorczynskamarta pic.twitter.com/Npkxh48O06 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 14, 2024

Gimbo, dopo la delusione delle Olimpiadi Parigini, si è imposto saltando a 2,34 metri, conquistando il terzo diamante in carriera, mentre Larissa Lapichino arriva a toccare 6,80 metri nel salto in lungo e Leonardo Fabbri getta il peso a 22,98 metri, segnando, tra l’altro, il nuovo record italiano e battendo lo statunitense Ryan Crouser, tre-volte campione olimpico.

Leggi anche: Tamberi è arrivato a Parigi nonostante il calcolo renale

Complimenti ragazzi, siamo orgogliosi di voi!

Fonti: Eurosport/Fabbri / Eurosport/Lapichino / Eurosport/Tamberi / Wanda Diamond League/X

