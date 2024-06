Cos’è la “regola 30-30-30” e ti rende effettivamente più sano?

Questo piano di benessere, noto come 30-30-30, è ormai virale ed è geniale sia nella sua semplicità sia nella sua adattabilità, ma ti renderà davvero più sano?

Un crescente numero di ricerche suggerisce che la combinazione di una dieta ricca di proteine ​​​​con l’esercizio fisico aiuta a migliorare la massa grassa, il controllo della glicemia, l’infiammazione, le prestazioni fisiche e gli indicatori di salute del cuore come i trigliceridi e il colesterolo totale, soprattutto tra gli obesi.

Ovviamente, è importante ricordare che non tutte le proteine ​​sono uguali quando si tratta della tua salute. Ad esempio, la salsiccia rispetto a due uova con yogurt greco a basso contenuto di grassi ti fornirà entrambe 30 grammi di proteine, ma quest’ultima è molto meglio per la tua salute.

Per questo il metodo 30-30-30 è diventato molto popolare. Ideato da Gary Brecka, biologo online, la regola 30-30-30 che ha spopolato su TikTok, prevede di mangiare 30 grammi di proteine ​​entro 30 minuti dal risveglio al mattino, quindi fare 30 minuti di esercizio fisico a bassa intensità.

È popolare perché è facile da ricordare, non richiede di apportare altre modifiche alla forma fisica o alla dieta durante il resto della giornata e, in teoria, è abbastanza facile da fare per tutti.

Le proteine ​​sono necessarie anche per la costruzione e il mantenimento dei muscoli e alcune prove suggeriscono che fare una colazione ricca di proteine ​​al mattino può aiutare a controllare la fame e l’appetito durante il giorno.

Aggiungere 30 minuti di esercizio alla tua routine mattutina ha benefici per la salute che non possono essere ignorati. L’esercizio a bassa intensità, che include passeggiate, escursioni, nuoto o yoga dolce, può rendere le tue mattine più piacevoli.

Ci sono alcuni intoppi con la regola 30-30-30?

Nessuna tendenza al benessere è perfetta, e il 30-30-30 presenta una serie di svantaggi. Gli esperti ritengono che non prende in considerazione i bisogni o gli obiettivi specifici di una persona, se qualcuno ha già un piano alimentare, oppure una routine di fitness mattutina dedicata, questo metodo può generare confusione.

Un’altra cosa da tenere a mente: 30-30-30 non va bene per tutti. Questa regola specifica potrebbe non adattarsi bene al programma o alle preferenze di una persona. In fin dei conti, anche coloro che hanno un cattivo rapporto con il cibo e l’esercizio fisico possono vedere questa come un’altra dieta da seguire rigorosamente, che può peggiorare la salute mentale. Inoltre, chi ha determinate condizioni di salute potrebbe non essere in grado di seguire questo piano.

Quindi, il metodo 30-30-30 ti rende più sano? La salute è l’accumulo di tante piccole abitudini praticate costantemente nel tempo. Il fatto che seguire o meno la regola 30-30-30 ti renda più sano dipende molto dalla singola persona, dalle sue abitudini iniziali di salute e fitness e dall’efficacia con cui riesce a mantenerla.

La soluzione migliore è attenersi al consiglio intramontabile: muoviti di più, mangia più sano e dormi bene. E assicurati di parlare con il tuo medico prima di iniziare una nuova dieta e/o un nuovo regime di fitness.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti potrebbe interessare: