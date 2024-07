Cosa si mangerà alle Olimpiadi di Parigi? Tutti i numeri impressionanti (ma finalmente c’è anche tanta sostenibilità)

Le Olimpiadi estive di Parigi 2024, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto saranno straordinarie non solo per le prestazioni sportive, ma anche per l’enorme impresa culinaria. Con 10.500 atleti provenienti da 206 paesi, il Villaggio Olimpico sarà il fulcro di una straordinaria operazione alimentare orchestrata da Sodexo Live!, il partner ufficiale per la ristorazione.

Ogni giorno saranno serviti 40.000 pasti, per un totale di 2 milioni di pasti durante l’intero evento. L’offerta gastronomica comprende 500 diverse ricette, suddivise in quattro temi culinari: francese, asiatico, mondiale e afro-caraibico. Questi menu sono stati attentamente pianificati per soddisfare le esigenze nutrizionali degli atleti, tenendo conto delle diverse abitudini alimentari e gusti.

Tra le cifre impressionanti, spiccano le 3 milioni di banane che saranno consumate, le 27 tonnellate di caffè utilizzate e gli oltre 36.000 di fondi di caffè che saranno riutilizzati come fertilizzante. Inoltre saranno sfornate tra le 600 e le 800 baguette ogni giorno. Un altro dato sorprendente riguarda il bar di condimenti, che offrirà 85 diverse opzioni.

Basta usa e getta: ci saranno i piatti riutilizzabili

La sostenibilità è un elemento chiave, con l’80% del menu proveniente dalla Francia e il 25% degli ingredienti reperiti entro 25 chilometri da Parigi. Tutta la carne, il latte e le uova saranno di origine francese e circa un terzo del cibo sarà di origine vegetale. Per la prima volta, la sala da pranzo principale utilizzerà 47.000 piatti riutilizzabili, eliminando quelli usa e getta.

La sala da pranzo principale, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dispone di 3.500 posti a sedere, rendendola uno dei più grandi ristoranti del mondo. All’interno del villaggio, ci saranno 15 diversi punti di ristoro distribuiti su 52 acri, inclusi un buffet di insalate, una stazione di formaggi, una panetteria e un bar di frutta e dessert.

Inoltre ci saranno laboratori su come fare baguette, croissant e altri dolci, offrendo agli atleti un’esperienza culinaria unica. Insomma, le cifre legate al cibo delle Olimpiadi di Parigi 2024 riflettono non solo l’enormità dell’evento, ma anche l’attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla diversità culturale, garantendo che ogni atleta si senta a casa e pronto a dare il meglio di sé.

Fonte: Delish

