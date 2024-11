Trionfo Italia in Coppa Davis! Per la seconda volta consecutiva siamo campioni del mondo

È tutto vero: l’Italia del tennis maschile ha trionfato in Coppa Davis per la seconda volta consecutiva (dopo 47 anni dall'ultimo titolo, ai tempi del grande Adriano Panatta). Grazie a un incredibile Matteo Berrettini e con l’immenso numero 1 al mondo Jannik Sinner, l’”insalatiera” resta nel nostro Paese

Fino a qualche anno fa nessuno ci avrebbe creduto, invece è vero: l’Italia del tennis maschile ha trionfato in Coppa Davis per la seconda volta consecutiva (dopo 47 anni dall’ultimo titolo, ai tempi del grande Adriano Panatta). Grazie a un grande Matteo Berrettini e con l’immenso numero 1 al mondo Jannik Sinner l’”insalatiera” resta nel nostro Paese.

Leggi anche: La grande lezione di Sinner, campione di vita che travalica i confini del tennis

What a campaign, what a team 💚🤍❤️@federtennis capped off yet another incredible #DavisCup run with a second consecutive title in Malaga 🙌 pic.twitter.com/DXETFxl2HB — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2024

Un risultato davvero impensabile solo pochi anni fa per il tennis italiano, che da decenni non gioisce solo per un quarto di finale raggiunto. Con il punteggio di 2-0 la nostra Nazionale batte l’Olanda, alla prima finale della sua storia in Coppa Davis.

E con un ultimo game sofferto, da 40 a zero a 40 a 40, per ribadire ai vantaggi che siamo ancora noi i campioni del mondo.

ITALY CONTINUE THEIR REIGN AS WORLD CHAMPIONS 🇮🇹@janniksin takes down Griekspoor 7-6(2) 6-2 to retain the #DavisCup for @federtennis 🏆 pic.twitter.com/Ah1tCx7oUN — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2024

Non solo uomini

Eh no, i nostri uomini sono stati grandiosi, ma non sono da meno le nostre donne, che pochi giorni fa hanno conquistato la Billie Jean King Cup, l’equivalente femminile della Coppa Davis. E con Jasmine Paolini, nella top 10 sia nel singolare che nel doppio e con una nomination per la WTA Award sia come migliore giocatrice dell’anno sia come coppia dell’anno insieme a Sara Errani.

Risultati che dimostrano come, alle spalle del campione Jannik Sinner, che candidato ad essere ricordato come tra i più grandi della storia del tennis (vincitore anche delle ATP Finals 2024), ci sia uno squadrone che non vedevamo da molto tempo.

Leggi anche: Non solo Sinner, l’Italia ha la più forte squadra di tennis di sempre

Complimenti, siamo orgogliosi di tutti voi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Davis Cup/Instagram / Davis Cup/X / Eurosport/X / Federtennis/X

Leggi anche: