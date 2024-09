Paralimpiadi 2024, Casa Italia apre le porte per promuovere la Cultura Paralimpica e la nostra arte

Paralimpiadi di Parigi, bellissima iniziativa di Casa Italia, che ogni mattina apre le sue porte alle studentesse e agli studenti di alcuni Istituti scolastici italiani a Parigi e a diverse Associazioni culturali, con l’obbiettivo di promuovere la Cultura Paralimpica e la nostra arte

A Parigi, dove sono in corso le Paralimpiadi 2024, Casa Italia apre ogni mattina le sue porte alle studentesse e agli studenti di alcuni Istituti scolastici italiani a Parigi e a diverse Associazioni culturali, con l’obbiettivo di promuovere la Cultura Paralimpica e la nostra arte. Stupenda iniziativa!

Come si legge sulla pagina Instagram del Comitato Paralimpico, più di 140 studenti e numerosi invitati del mondo delle associazioni culturali hanno la possibilità di scoprire la bellezza delle opere del Maestro Pistoletto e l’importanza della Cultura Paralimpica, spesso sottovalutata.

Le Paralimpiadi 2024 ci stanno regalando grandissime emozioni, non solo con le nostre medaglie, il cui numero ha già superato il record di Tokyo2020, ma anche con storie di persone che dalle loro disabilità non si sono fatti abbattere, mostrando come la diversità sia davvero solo negli occhi di chi guarda.

Nonostante tutto la Cultura Paralimpica è ancora molto sottovalutata e le Paralimpiadi non sempre hanno lo stesso spazio della competizione dei normodotati.

Per questo sono più che mai importanti iniziative come questa che puntano a diffondere sempre di più uno stupendo messaggio di inclusione.

Fonte: Comitato Paralimpico/Instagram

