Questo è il campo da tennis più antico del mondo dove è tuttora possibile giocare come 500 anni fa

A soli 30 minuti da St. Andrews, il Falkland Palace accoglie appassionati di "real tennis", un gioco storico che precede il tennis moderno di oltre 300 anni, giocato ancora oggi sulla più antica corte da tennis del mondo

A circa 30 Km dal luogo di nascita del golf, sorge un sito di pellegrinaggio sportivo di tutt’altro genere: la più antica corte da tennis del mondo. Tuttavia, questo non è il classico Wimbledon. I cinquanta membri attivi del Falkland Palace Royal Tennis Club praticano una forma di sport conosciuta come “real tennis“, un gioco che vanta origini ben precedenti al tennis su prato, di oltre 300 anni.

Situata vicino alle pittoresche Lomond Hills, a soli trenta minuti di auto da St. Andrews, la corte del Falkland Palace fu costruita nel 1539 da re Giacomo V di Scozia.

Il “real tennis” si gioca su un campo duro circondato da quattro mura, ed è stato popolare tra la nobiltà europea nel XV secolo. Il gioco si distingue per l’uso di complesse marcature su pareti e pavimento per calcolare i punteggi. I membri del club sono entusiasti di invitare i visitatori a provare questo sport, convinti di mantenere viva una tradizione secolare.

Kevin Gilbert, membro del club, ha scoperto questo sport mentre viveva in Australia, dove si trovano alcuni dei cinquanta campi ancora esistenti al mondo. Dopo essersi ritirato in Scozia, ha cercato un altro luogo dove giocare, poiché la metà dei campi di “real tennis” esistenti si trova nel Regno Unito.

Differenze tra il tennis moderno e il “real tennis”

“Il gioco si svolge in modo molto diverso rispetto al tennis su prato, nato nel XIX secolo”, ha dichiarato Kevin ai media britannici SWNS. “Nel gioco è permesso colpire la palla contro un tetto a spiovente, e si può anche colpirla contro le pareti. Ci sono altre particolarità del gioco che possono far guadagnare punti.”

Il club conta circa 40 membri provenienti dalla Scozia, ma ci sono anche altri giocatori che si presentano sporadicamente. Il palazzo permette l’uso della corte ai membri del club, e spesso i visitatori del palazzo assistono alle sessioni di gioco, ricevendo talvolta inviti a partecipare.

Il tennis moderno, o tennis su prato, è stato creato per permettere alle persone comuni di partecipare al gioco senza la necessità di un campo appositamente costruito. Tuttavia, i fan del “real tennis” apprezzano la possibilità di giocare nella maniera originaria, come spiegato da Gilbert.

Un tempo, solo i membri della famiglia reale e dell’alta società potevano permettersi di giocare su questi campi. Una volta inventato il tennis su prato a metà del XIX secolo, un giornalista avrebbe coniato il termine ‘real tennis’ per riferirsi al gioco originale.

Il Falkland Palace, che ospita la corte come parte dei suoi giardini, è mantenuto dal National Trust for Scotland. Tuttavia, il club spera di raccogliere fondi per contribuire alla manutenzione e ai miglioramenti in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario del prossimo anno.

Il palazzo accoglie migliaia di visitatori ogni anno, e alcuni di loro scrivono o inviano email in anticipo per prenotare una partita sulla storica corte.

Fonte: The National Trust for Scotland

