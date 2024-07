Questo campo da calcio è tra i più incredibili al mondo: la location è mozzafiato (nella patria del pallone)

Il campo da calcio a piedi del Cerro de los Siete Colores si trova in una zona di terreno arido e sassoso, caratterizzato da un suolo di terra rossa

Nel nord dell’Argentina c’è un campo da calcio molto particolare che è stato selezionato tra i più incredibili e insoliti al mondo. Si trova ai piedi del Cerro de los Siete Colores, circondato da un ambiente naturale unico che lo rende speciale.

Questo campo appartiene al club Santa Rosa di Purmamarca, una piccola città nella provincia di Jujuy, famosa per la bellezza dei suoi paesaggi e per essere una delle destinazioni turistiche più affascinanti dell’Argentina.

La particolarità del campo da gioco del club Santa Rosa risiede nel fatto che è collocato in una zona di terreno arido e sassoso, caratterizzato da un suolo di terra rossa. Presenta due porte con reti e i confini sono delimitati con calce bianca. Pur essendo un campo difficile e complesso per giocare, la sua bellezza risiede proprio nella singolarità del luogo in cui si trova.

Rappresenta a pieno la bellezza naturale dell’Argentina e la passione calcistica

Fondato nel 1921, il club Santa Rosa partecipa alla Quebradeña Soccer League, un torneo amatoriale regionale che coinvolge 14 squadre delle zone di Humahuaca, Tilcara, Tumbaya e Valle Grande. Nonostante le difficoltà del terreno, il campo di Santa Rosa è un luogo di grande fascino per gli amanti del calcio e della natura.

La bellezza e l’unicità di questo campo non sono passate inosservate a livello internazionale. È stato infatti incluso nel documentario “Groenlandia”, che raccoglie i campi da gioco più insoliti, inospitali e peculiari del pianeta. Oltre al campo di Santa Rosa, il documentario presenta campi di paesi come Norvegia, Colombia e Stati Uniti, mettendo in risalto la diversità e la singolarità dei luoghi in cui si gioca a calcio in tutto il mondo.

Questo riconoscimento ha portato grande notorietà a Purmamarca e al club Santa Rosa, valorizzando ancora di più la regione di Jujuy come destinazione turistica. Non solo dunque un luogo di sport, ma anche un simbolo della bellezza naturale dell’Argentina e della passione dei suoi abitanti per il calcio, reso ancora più speciale dal contesto in cui si trova.

