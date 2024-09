Bebe Vio apre una nuova sede della sua Academy anche a Roma: la campionessa paralimpica è inarrestabile

La Bebe Vio Academy arriva anche a Roma con l’obiettivo di promuovere lo sport paralimpico: ragazzi tra i 6 e i 18 anni potranno partecipare gratuitamente ad allenamenti in varie discipline sportive adattate per atleti con disabilità

La Bebe Vio Academy sbarca a Roma con una nuova sede presso il Centro Sportivo SapienzaSport, in via Fornaci di Tor di Quinto 64. Dopo il successo ottenuto a Milano, dove l’Accademia è attiva da tre anni, la campionessa paralimpica Bebe Vio ha deciso di espandere il suo progetto inclusivo anche nella Capitale.

L’obiettivo della Bebe Vio Academy (BVA) è quello di promuovere lo sport paralimpico e di creare un ambiente in cui bambini e ragazzi, con e senza disabilità, possano giocare e crescere insieme attraverso lo sport.

La medaglia di bronzo alle ultime Paralimpiadi ha espresso grande soddisfazione per l’apertura a Roma, sottolineando l’importanza di educare i giovani alla cultura dell’inclusione e al rispetto delle differenze. Secondo la campionessa, lo sport è un potente strumento per favorire la crescita culturale e il cambiamento sociale, permettendo ai ragazzi di superare le barriere e di condividere esperienze arricchenti.

Quali sport si possono fare

L’Accademia a Roma sarà gestita dall’associazione art4sport Onlus, in collaborazione con Nike, e si avvarrà del supporto dell’Università La Sapienza, che ha messo a disposizione le sue strutture. La rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, ha sottolineato come questo progetto sia in perfetta sintonia con i valori dell’università, che da sempre promuove solidarietà, inclusione e rispetto per le diversità.

Le attività della Bebe Vio Academy a Roma inizieranno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2024 e proseguiranno fino a maggio 2025. Due volte a settimana, ragazzi tra i 6 e i 18 anni potranno partecipare gratuitamente ad allenamenti in varie discipline sportive adattate per atleti con disabilità. Tra le discipline proposte ci sono l’atletica, il calcio integrato, il sitting volley, la scherma in carrozzina e il basket in carrozzina.

La Bebe Vio Academy rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sport inclusivo in Italia. La sua presenza a Roma, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, contribuisce a diffondere ulteriormente i valori del movimento paralimpico, rendendo lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche.

