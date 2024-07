Il segreto delle ginnaste americane alle Olimpiadi 2024? Possono contare su Beacon, il primo cane da pet therapy del team

Beacon non è a Parigi per problemi logistici, ma è stato a fianco delle atlete nelle qualificazioni olimpiche, supportandole con tutto il suo affetto

Nel mondo della ginnastica artistica, dove ogni dettaglio può fare la differenza, la squadra statunitense ha trovato un alleato speciale che va oltre le performance fisiche e tecniche. Beacon, un golden retriever di 4 anni, ha conquistato il cuore delle ginnaste e degli allenatori della USA Gymnastics con il suo ruolo come cane da pet therapy.

Beacon è diventato il primo cane ufficiale da pet therapy per la squadra di ginnastica, ma il suo valore è molto più di questo titolo. La sua presenza è particolarmente apprezzata durante eventi di grande stress, come le gare internazionali di alto livello.

Il cane, che ha persino un profilo Instagram seguito da molti fan e ha anche la sua divisa ufficiale, è molto più di un semplice compagno a quattro zampe; è un vero e proprio sostegno emotivo per le atlete. Tracey Callahan Molnar, ex ginnasta e attuale mentore di Beacon, racconta che il cane ha un talento speciale per percepire quando le atlete sono stressate o ansiose.

Beacon si avvicina a loro con dolcezza, offrendo conforto e tranquillità in momenti cruciali. Quando il quattro zampe percepisce che una ragazza è particolarmente tesa, non la lascia mai sola. Il suo comportamento empatico e il suo amore incondizionato aiutano a ridurre l’ansia e a migliorare il benessere psicologico delle ginnaste.

Altre squadre olimpiche, come quelle di nuoto, hanno fatto lo stesso

Beacon ha dimostrato di essere fondamentale durante le prove per le qualificazioni olimpiche di Minneapolis, che si sono svolte dal 27 al 30 giugno. La sua presenza ha aiutato a stemperare la tensione e a creare un ambiente più sereno per le ginnaste che si battevano per un posto nella squadra olimpica.

Nonostante non abbia potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di problematiche logistiche, il suo contributo prima della partenza è stato altrettanto prezioso. Oltre al suo impatto diretto sulle atlete, Beacon ha ispirato anche altre squadre olimpiche. La USA Swimming, ad esempio, ha collaborato con Paws & Think, Inc., per portare i benefici dei cani da terapia ai nuotatori.

I benefici della pet therapy sono ben documentati: accarezzare un cane può abbassare i livelli di stress e ansia, aumentare i livelli di serotonina e dopamina e migliorare il benessere generale. Beacon incarna questi benefici, portando una dose di felicità e comfort in un ambiente ad alta pressione come quello delle competizioni di ginnastica. Questo dimostra quanto la presenza di animali possa fare la differenza nel mondo dello sport, aiutando gli atleti a gestire lo stress e a concentrarsi meglio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: