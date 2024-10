Pensi di saper ballare meglio di Raygun? La challenge virale con cui la breakdancer olimpionica zittisce tutti

Rachel “Raygun” Gunn ha lanciato la “Raygun Dance Challenge” invitando ballerini e non di tutto il mondo a mostrare talento e creatività e rispondendo così alle critiche

La performance di Rachel “Raygun” Gunn alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha rappresentato l’Australia nel debutto della breakdance, ha riscosso un’enorme attenzione mediatica, con l’eco di quel momento che non si placa ancora oggi tanto che il suo è tra i costumi più popolari per Halloween 2024.

Ora, nonostante le critiche che hanno in parte ridicolizzato i suoi movimenti inusuali, Gunn ha colto l’opportunità di trasformare questa visibilità in una sfida stimolante, invitando chiunque pensi di poter fare meglio a mettersi in gioco.

Stiamo parlando della “Raygun Dance Challenge” lanciata da Raygun in collaborazione con Finder. Si tratta di un’iniziativa aperta a ballerini di tutto il mondo, con un premio totale di 15.000 dollari australiani per coloro che dimostreranno talento e creatività sul ritmo di Finder Beat.

Come partecipare

Per partecipare alla Raygun Challenge, i concorrenti devono realizzare un video di danza al ritmo di Finder Beat e pubblicarlo su TikTok o Instagram, utilizzando l’hashtag #RaygunChallenge e taggando Finder (@FinderAU su TikTok e @Finder.au su Instagram).

È possibile partecipare sia come ballerini singoli, con la possibilità di vincere un premio di 5.000 AUD, sia in gruppo, con una ricompensa di 10.000 AUD per i vincitori di questa categoria. Perché la partecipazione sia valida, i video devono rispettare alcuni criteri fondamentali: creatività, capacità di intrattenimento ed esecuzione dei movimenti.

Una giuria selezionerà i finalisti e i loro video saranno poi condivisi sui canali social di Finder, dove il pubblico deciderà i vincitori in base al numero di “mi piace” ricevuti. La Raygun Challenge non richiede abilità professionali di danza: Raygun stessa incoraggia i partecipanti a concentrarsi sul divertimento e sull’originalità, lasciando spazio a chiunque voglia sperimentare con movimenti di danza unici o personali.

C’è tempo fino al 12 novembre per candidarsi

Un po’ come la sua esibizione, l’idea della Challenge ha suscitato diverse reazioni. Alcuni utenti hanno risposto in modo critico, mentre altri hanno sostenuto l’iniziativa, ammirando l’autoironia di Gunn e la sua capacità di ribaltare le critiche trasformandole in una piattaforma per esprimere la propria arte.

Il termine per presentare le candidature è il 12 novembre 2024, con l’annuncio dei vincitori previsto per il 22 novembre. Un’opportunità unica per la community internazionale della breakdance e del freestyle per mostrare le proprie abilità, divertendosi con una competizione unica nel suo genere.

E Raygun – dandoci una grande dimostrazione di come reagire agli haters – si rivolge proprio ai suoi detrattori, invitandoli a partecipare alla Raygun Challenge per dimostrare la loro creatività e la loro bravura, rendendo la danza un mezzo di connessione e confronto a livello globale.

Fonte: Raygun Challenge Dance

