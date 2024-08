Alle Olimpiadi di Parigi con le scarpe da corsa più leggere di sempre: sono realizzate con uno spray

Le Cloudboom Strike LS, con la nuova tecnologia LightSpray, promettono una rivoluzione nel mondo della corsa: leggerezza estrema, design senza cuciture e personalizzazione avanzata per prestazioni eccezionali agli eventi sportivi più prestigiosi

Hellen Obiri, maratoneta keniota, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi con delle scarpe innovative firmate dal marchio svizzero On. Già vincitrice di due medaglie d’argento nelle precedenti edizioni dei Giochi e di diversi ori ai campionati mondiali, quest’anno Obiri correrà con le Cloudboom Strike LS, scarpe che utilizzano la rivoluzionaria tecnologia LightSpray. Questo modello, non ancora disponibile per il pubblico, sarà rilasciato in autunno.

Caratteristiche delle Cloudboom Strike LS

Le Cloudboom Strike LS non sono delle semplici scarpe da corsa. Senza lacci, cuciture e con un peso ridotto, sono state progettate per adattarsi perfettamente al piede. La tomaia monostrato viene creata in soli tre minuti grazie a un braccio robotico che spruzza uno strato di poliuretano termoplastico riciclabile, che si fonde attorno al piede senza l’uso di colle, grazie alla tecnologia di fusione termica. Questo metodo permette di personalizzare la scarpa, rendendola più traspirante o resistente a seconda delle necessità, semplicemente regolando il braccio robotico.

La suola garantisce un’ottima assorbenza degli impatti, migliorando sia l’atterraggio che la spinta durante la corsa. La tomaia pesa appena 30 grammi e l’intera scarpa, la più leggera di On, raggiunge i 170 grammi. Questo le rende aerodinamiche, anche se esteticamente insolite e meno morbide. Inoltre, il processo produttivo riduce tempi e costi, abbattendo le emissioni di carbonio del 75%.

Dopo il lancio delle Cloudboom Strike LS alle Olimpiadi, On metterà in vendita un numero limitato di queste scarpe per i partecipanti alla maratona di New York a novembre. Anche Adidas e La Sportiva stanno sviluppando tecnologie simili: Adidas con la tecnologia Strung e La Sportiva con un modello atteso per il 2025.

Fonte: On

