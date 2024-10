Addio Matilde Lorenzi, piccola giovane promessa dello sci italiano

Matilde Lorenzi era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. Dopo ore col fiato sospeso, non ce l'ha fatta il giovane talento del nostro sci

Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre, Matilde Lorenzi, che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo dello sport e non solo.

Promessa dello sci azzurro, Lorenzi è morta in seguito a un incidente durante un allenamento in Alto Adige, lungo la pista Grawald 1 in Val Senales. Era lì per prepararsi alla nuova stagione sportiva, ma una rovinosa caduta le è stata fatale.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava scendendo lungo la pista quando gli sci si sono divaricati e le hanno fatto perdere il contatto con il manto nevoso. Ha dapprima sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato, poi uno degli sci si è sganciato e la 20enne è finita fuori pista.

Una tragica sequenza ripresa dalla webcam dell’Iceman Ötzi Peak, una delle piattaforme panoramiche più alte d’Europa a più di 3mila metri. L’elicottero ha impiagato circa 20 minuti per raggiungere il punto dell’incidente, la sciatrice è stata poi trasportata all’ospedale San Maurizio di Bolzano dove era arrivata già in condizioni molto critiche.

Tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, nel 2017 raccontava che lo sci le aveva insegnato a competere, ad essere felice, “a dare il meglio di me“. Si era poi messa in luce solo l’anno scorso, quando si aggiudicò il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e, sempre l’anno scorso, si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vantava anche un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.

