L’addio commovente di Guido Meda a Luca Salvadori ci ricorda quanto questi ragazzi siano importanti nella vita dei più giovani

Non si placa la commozione per la morte di Luca Salvadori: ieri i funerali con un toccante discorso di Guido Meda. Il suo numero 23 verrà ritirato dal National Trophy 1000

Continua l’ondata di affetto per il pilota e YouTuber Luca Salvadori tragicamente scomparso durante le qualifiche di una gara su strada dell’International Road Racing a Frohburg, in Germania. Nel pomeriggio di ieri si sono svolti infatti i funerali di Luca, alla presenza di circa 10.000 persone e di tanti personaggi del mondo dei motori e dello spettacolo per vicinanza al padre, Maurizio, manager di molti volti noti della musica.

E continuano anche gli omaggi a Salvadori. Dopo la decisione, di cui vi avevamo parlato, del rivale Filippo Rovelli di rinunciare a scendere in pista nelle ultime due gare della stagione del National Trophy 1000 per permettere a Luca di vincere quel campionato che stava dominando, ne arriva un’altra degli organizzatori della stessa competizione.

Come comunicato in un post sui social, il Motoclub Spoleto ha deciso di ricordare per sempre Salvadori ritirando il numero 23 dal National Trophy 1000. Il numero che portava sulla carena, dunque, sarà per sempre suo e nessun altro potrà usarlo in futuro. Allo stesso tempo il 23 sarà portato su tutte le moto nel giro di formazione nella gara a Imola del prossimo weekend.

“Ha vissuto facendo sempre facendo ciò che amava”

Abbiamo però parlato anche dei funerali del pilota milanese. Una cerimonia toccante e commovente a cui ha partecipato, tra gli altri, anche Guido Meda, storico telecronista e per tutti la voce della MotoGP. Guido conosceva in prima persona Luca, dopo averlo visto tante volte in pista e aver partecipato a svariati eventi insieme a lui.

Per questo ha voluto ricordarlo con un discorso che ci racconta tutta la potenza di un mondo spesso sottovalutato, quello degli YouTuber. Ragazzi che, per la maggior parte, raccontano la loro vita e le loro passioni più svariate – dalle moto ai viaggi, passando per il giardinaggio o il fai da te – e che non hanno nulla a che fare con le pericolose challenge social ma anzi portano avanti veri valori in cui i giovani, e meno giovani, si riconoscono e a cui tanti si ispirano.

“Per salutare Luca la cosa migliore da fare, perché resti sempre con noi, è provare a capire cosa lascia a chi resta“, inizia così, tra la commozione di un padre e di un uomo che ha perso un giovane amico, il discorso di Meda prima di spiegare come il pilota sapesse parlare ai ragazzi e fosse diventato un punto di riferimento anche per i piloti più titolati.

Ha vissuto facendo sempre facendo ciò che amava, lo divertiva, le corse e i progetti, comportandosi sempre bene. Luca ha dato positività, passione ad ogni momento e l’ha trasmessa nei video ai ragazzi molto più giovani di lui. A tutti quei ragazzi che sono dispiaciuti per non aver conosciuto Luca di persona, vi dico invece che lo avete conosciuto benissimo perché lui non aveva filtri. Nei video era come nella realtà, una persona autentica.

Infine Meda ha concluso semplicemente ringraziando Luca per tutto quello che ha fatto “per noi e per i nostri figli”. E se le sue parole non bastassero, basta riguardare il video dei funerali di Salvadori – trasmessi in diretta streaming su YouTube sul suo canale, proprio come avrebbe voluto lui, per chi non ha potuto esserci di persona.

L’affetto dei “suoi” ragazzi: qualcosa di toccante

Basta guardare tutti quei ragazzi che si asciugano le lacrime come se fosse morto un amico, che applaudono e che urlano il suo nome, quei ragazzi che ergono in alto il loro casco per salutarlo come in una scena di Harry Potter con le bacchette magiche, e quel corteo di moto che segue il suo feretro mentre si allontana dalla Chiesa.

Basta questo per capire quanto Salvadori ha lasciato in giovani e meno giovani che non lo hanno mai conosciuto di persona, ma lo hanno vissuto ogni settimana nei suoi video magari sognando di essere come lui o appassionandosi alle moto grazie a lui. Esempi di vita e valori puri e autentici di cui abbiamo disperatamente bisogno per i nostri ragazzi e che Luca ha incarnato fino all’ultima curva.

