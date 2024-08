A soli 11 anni, Zheng Haohao è la più giovane atleta in gara alle Olimpiadi di Parigi (ma potrebbe già puntare a una medaglia)

Non bisogna lasciarsi ingannare dalla tenera età di Zheng Haohao: nello skateboard è un talento e darà del filo da torcere alle campionesse ben più grandi di lei

A soli 11 anni, Zheng Haohao si prepara a scrivere una pagina di storia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giovane skateboarder cinese, nata l’11 agosto 2012, non solo è la più giovane atleta olimpica di quest’edizione, ma potrebbe anche diventare la medaglia d’oro più giovane di sempre, superando il record della nuotatrice danese Inge Sorensen, che vinse l’oro a 12 anni e 24 giorni nel 1938.

Zheng Haohao ha iniziato a praticare skateboard all’età di sette anni, per puro divertimento. Tuttavia la sua passione si è rapidamente trasformata in una carriera promettente. A nove anni, era già tra i partecipanti dei campionati nazionali cinesi dopo essere stata reclutata dai dirigenti che stavamo formando la rappresentativa provinciale e nel 2022 è diventata campionessa regionale del Guangdong.

La sua carriera precoce è il risultato di un impegno e di una dedizione fuori dal comune. Come ricorda uno dei suoi primi allenatori, Wei Naizhang, Zheng ha sempre mostrato una straordinaria capacità di auto-correttività e concentrazione.

È già al ventesimo posto del ranking internazionale

Il suo talento l’ha portata a qualificarsi per le Olimpiadi attraverso le competizioni di qualificazione a Budapest e Shanghai. Zheng compete nella disciplina del Park, una delle due specialità olimpiche dello skateboard, l’altra essendo lo Street. Attualmente è al ventesimo posto del ranking internazionale, una posizione impressionante per una giovane di così tenera età.

Nonostante il suo giovane talento, Zheng si distingue per la sua maturità e determinazione. La sua partecipazione ai Giochi di Parigi è particolarmente significativa, non solo per la sua giovane età, ma anche perché rappresenta una nuova generazione di skateboarder che sta guadagnando visibilità e successo.

Zheng ha recentemente terminato le scuole elementari in Cina e si sta preparando a concentrarsi esclusivamente sullo skateboard. Con il suo debutto alle Olimpiadi di Parigi, il mondo dello skateboard sarà testimone di un nuovo capitolo emozionante, scritto da una delle promesse più brillanti del panorama sportivo globale.

