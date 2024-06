A 98 anni questa nonnina fa ancora sognare sulle parallele (ed è la più anziana ginnasta al mondo)

Johanna Quaas ha dedicato la sua vita al fitness e alla ginnastica artistica e non ha mai smesso, tanto che nel 2012 ha vinto il record come la più anziana ginnasta al mondo

Johanna Quaas, nata nel 1925 in Germania, è un esempio straordinario di vitalità e determinazione. A 98 anni, l’aspetto di questa minuta ma vulcanica signora non deve trarre in inganno: è infatti la più anziana ginnasta al mondo, un titolo ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records nel 2012, quando aveva “solo” 87 anni.

Scorrendo il suo profilo Instagram, dove si descrive come mamma, nonna, bisnonna e ginnasta, è impossibile non rimanere affascinati dalla sua energia e dalla sua salute. Johanna ha iniziato a praticare ginnastica artistica all’età di 9 anni, partecipando alla sua prima competizione a 10 anni.

Dopo una lunga carriera come allenatrice di ginnastica e giocatrice di pallamano, è tornata alla ginnastica competitiva a 56 anni. Il suo ritorno è stato segnato da numerosi video virali, tra cui una performance al Tournament of Masters nel 2012, che ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube. La sua esibizione al German Gymnastics Festival del 2017, quando aveva 92 anni, è stata condivisa dall’attrice premio Oscar Viola Davis, che l’ha definita “il mio spirito guerriero”.

Si è ritirata dalle competizioni nel 2018

Il fascino di Johanna non è passato inosservato nemmeno tra i grandi atleti contemporanei, come la pluricampionessa Simone Biles, rimasta rapita dalla sua abilità alle parallele. Johanna ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua straordinaria carriera, tra cui il Nadia Comăneci Sportsmanship Award nel 2015.

Nonostante abbia dovuto ritirarsi dalle competizioni nel 2018 a causa di uno strappo al tendine del bicipite, Johanna non ha mai smesso di mantenersi attiva. Continua a fare stretching, giocare a calcio, a bocce e a praticare ginnastica tre o quattro giorni alla settimana.

Quando le si chiede qual è il segreto della sua longevità e della sua salute, Johanna risponde attribuendo le sue capacità a una dieta sana, mangiando con moderazione e facendo molto esercizio fisico. Inoltre, mantiene un atteggiamento ottimista e positivo, sostenendo con orgoglio che il suo cuore è giovane.

Johanna Quaas incarna dunque alla perfezione l’idea che l’età è solo un numero e che con passione, determinazione e un atteggiamento positivo è possibile mantenere un livello di attività e benessere straordinari, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

