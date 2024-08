Sono un agronomo e ti spiego perché devi sempre prima cuocere i wurstel (se proprio devi mangiarne)

L’agronomo Daniele Paci spiega perché è fondamentale cuocere i wurstel prima di mangiarli

Possono risolvere una cena o rapidamente, sono un cibo sfizioso da portare in gita e spesso il simbolo (americano) dello street food: noi di GreenMe, tuttavia, i wurstel proprio non li amiamo, ma se proprio vi va di consumarne (a piccole dosi) il consiglio è sempre quello di cuocerli!

Che siano grandi o piccoli, infatti, questi salsicciotti di carne separata meccanicamente devono essere consumati in ogni caso “previa cottura” (dicitura che tra l’altro troviamo su quasi tutte le confezioni).

Leggi anche: Cosa c’è davvero nei würstel? Dopo aver visto queste immagini al microscopio non vorrai mangiarli mai più

A ribadirlo è anche l’agronomo Daniele Paci, che in un interessante video ci svela il motivo per cui va della nostra salute se mangiamo dei wurstel crudi.

Paci si raccomanda di dare sempre almeno un bollo ai wurstel prima di consumarne perché il rischio di botulino, un batterio che può causare gravi malattie potenzialmente letali, è dietro l’angolo. Il botulino è infatti in grado di produrre una tossina che, se ingerita, può causare il botulismo, che può portare a sua volta a paralisi muscolare (e può essere mortale). Questa tossina può sopravvivere anche in condizioni di conservazione refrigerata, rendendo i wurstel un potenziale veicolo di infezione.

Come cuocere il wurstel

Il metodo tipico è lasciarli bollire in acqua calda per almeno 4 o 5 minuti, ma il tempo dipende dalle dimensioni.

In molti utilizzano anche il microonde: bucherellate i wurstel, metteteli in un piatto adatto al microonde, coprite e cuocete a media potenza per un minuto, ma anche in questo caso il tempo dipende dalle dimensioni del wurstel e dal suo contenuto in grassi (più è grasso e più la cottura è veloce). Dunque, aprite e controllate di volta in volta.

Infine, è possibile anche grigliarli oppure cuocerli in una padella senza aggiungere condimento, anche in questo caso bucherellateli.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: