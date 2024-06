Solfiti eletti “allergeni dell’anno”: i cibi e le bevande in cui si trovano di più (alcuni prodotti sono insospettabili)

I solfiti, nominati allergeni dell'anno 2024, sono presenti in molti alimenti e prodotti di uso comune ma esistono delle strategie per ridurre la nostra esposizione a queste sostanze

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta dei solfiti, ma di cosa si tratta esattamente? La parola ‘solfiti’ si riferisce sia alle molecole naturalmente presenti nel nostro corpo e in alcuni alimenti e bevande come il vino, sia ai composti chimici impiegati principalmente come additivi alimentari per le loro proprietà conservanti e antiossidanti. Questi ultimi sono capaci di prevenire l’ossidazione e l’accrescimento di batteri, contribuendo così alla conservazione degli alimenti.

Il problema è che queste sostanze sono anche note per essere potenziali allergeni e possono causare reazioni avverse in persone sensibili.

Ora l’American Contact Dermatitis Society (ACDS) ha eletto proprio i solfiti come “Allergeni dell’anno” 2024. Questo annuncio è stato fatto durante il meeting annuale dell’ACDS a San Diego, dove esperti come il Dr. Donald V. Belsito hanno messo in luce l’importanza di considerare i solfiti come un significativo allergene da contatto.

Secondo il Dr. Belsito, i solfiti sono noti per causare ipersensibilità di tipo IV, una reazione ritardata che può manifestarsi con sintomi cutanei quali prurito, rossore e desquamazione. È importante notare che questa forma di allergia non è immediata come quella di tipo I, che può portare a orticaria o addirittura anafilassi, ma può comunque provocare disagio significativo e complicazioni dermatologiche nei pazienti sensibili.

Il problema è che i solfiti si trovano davvero in un’ampia gamma di prodotti, non solo alimenti e bevande ma anche prodotti per la cura personale e farmaci. Questa diffusione li rende un potenziale rischio per coloro che cercano di evitare l’esposizione, poiché possono essere presenti in articoli apparentemente innocui come creme solari e cosmetici.

Secondo uno studio, condotto dal North American Contact Dermatitis Group (NACDG), le aree più colpite sono il viso e le mani.

L’identificazione dell’allergia ai solfiti può essere poi complicata dalla loro esclusione dalle serie di patch test di routine, il che significa che molti casi potrebbero non essere diagnosticati correttamente o completamente trascurati.

Il Dr. Belsito ha sottolineato l’urgenza di includere i solfiti nei test di screening di base per gli allergeni, migliorando così la capacità di identificare e gestire le allergie associate. Questo approccio potrebbe non solo migliorare la qualità della vita dei pazienti allergici ma anche ridurre i costi sanitari associati a diagnosi ritardate o errate.

Può comunque essere utile sapere quali sono i cibi, le bevande e altri prodotti che possono contenere solfiti.

Leggi anche: Cosa sono i solfiti presenti nel vino? A cosa servono? Sono dannosi per la nostra salute?

I prodotti alimentari e non che contengono solfiti

A seguire alcuni cibi e bevande che possono contenere solfiti:

Vino (soprattutto vini bianchi, rosati e spumanti)

Preparazioni commerciali di succo di limone o lime

Frutta secca ed essiccata

Alcuni prodotti a base di uva (come la melassa e alcuni succhi di uva)

Cipolline sott’aceto

Patate essiccate per chips

Funghi secchi

Alcuni prodotti ittici e crostacei, ad esempio i gamberi

Alcuni formaggi affumicati

Alcuni succhi di frutta imbottigliati

Oltre agli alimenti, i solfiti possono anche essere presenti in diversi prodotti non alimentari. Ecco alcuni esempi: Cosmetici come creme solari, lozioni abbronzanti, trucchi e prodotti per la cura della pelle

Prodotti per capelli come coloranti, decoloranti, lacche e shampoo

Deodoranti

Farmaci, inclusi antifungini topici, corticosteroidi topici e soluzioni nasali Come limitare l’esposizione ai solfiti Per ridurre la nostra esposizione ai solfiti, possiamo adottare diverse strategie pratiche: Scegliere prodotti senza solfiti: ad esempio il vino che come sappiamo li contiene anche naturalmente ma quando la concentrazione di solfiti è inferiore a 10 mg per litro, è possibile trovare prodotti con l’etichetta “senza solfiti”. Questi sono quindi formulati senza l’aggiunta di solfiti come conservanti

ad esempio il vino che come sappiamo li contiene anche naturalmente ma quando la concentrazione di solfiti è inferiore a 10 mg per litro, è possibile trovare prodotti con l’etichetta “senza solfiti”. Questi sono quindi formulati senza l’aggiunta di solfiti come conservanti Prediligere prodotti freschi e di stagione: gli alimenti freschi e di stagione non hanno bisogno di conservanti e dunque neanche di solfiti

gli alimenti freschi e di stagione non hanno bisogno di conservanti e dunque neanche di solfiti Preferire prodotti biologici: i prodotti biologici spesso utilizzano metodi di coltivazione e produzione che limitano l’uso di additivi chimici, compresi i solfiti

i prodotti biologici spesso utilizzano metodi di coltivazione e produzione che limitano l’uso di additivi chimici, compresi i solfiti Leggere attentamente le etichette: quando si acquistano alimenti confezionati, è importante leggere attentamente le etichette per identificare la presenza di solfiti tra gli ingredienti

quando si acquistano alimenti confezionati, è importante leggere attentamente le etichette per identificare la presenza di solfiti tra gli ingredienti Limitare il consumo di alimenti processati: i prodotti alimentari industriali spesso contengono solfiti come conservanti. Ridurre il consumo di cibi confezionati, snack e cibi precotti può contribuire a diminuire l’assunzione di solfiti

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Medscape

Leggi anche: