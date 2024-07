Arsenico, nichel e piombo: ecco i metalli che puoi comunemente trovare nei tamponi (lo studio)

Un nuovo studio su 30 tamponi di 14 marche ha rilevato la presenza metalli tossici come piombo e arsenico. La prima ricerca che misura i metalli nei tamponi

Cosa contengono esattamente i tamponi che ogni mese migliaia di persone utilizzano per le mestruazioni? Se, generalmente, si usano tamponi di cotone e/o di rayon/viscosa per assorbire il sangue mestruale, proprio quei tamponi possono contenere in realtà dei metalli provenienti da processi agricoli o manifatturieri, che potrebbero essere assorbiti dal tessuto altamente assorbente della vagina, con conseguente esposizione sistemica.

A lanciare l’allarme è un nuovo studio dell’Università della California a Berkeley, pubblicato su Environment International, che ha valutato i livelli di 16 metalli.

Ebbene, gli studiosi hanno trovato metalli in tutti i tipi di tamponi, anche se le concentrazioni variavano in base al luogo in cui i tamponi erano stati acquistati (Stati Uniti e Ue/Regno Unito), organici o non organici e generici o di marca. Le concentrazioni di piombo erano più alte nei tamponi non organici, mentre l’arsenico era maggiore nei tamponi organici.

Lo studio

I ricercatori hanno valutato i livelli di 16 metalli (arsenico, bario, calcio, cadmio, cobalto, cromo, rame, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, selenio, stronzio, vanadio e zinco) in 30 tamponi di 14 marche diverse. Le concentrazioni di metalli variavano in base al luogo in cui sono stati acquistati i tamponi (Stati Uniti vs. UE/Regno Unito), biologici vs. non biologici e in base al negozio vs. al marchio. Tuttavia, hanno scoperto che i metalli erano presenti in tutti i tipi di tamponi e che nessuna categoria aveva concentrazioni più basse di tutti o della maggior parte dei metalli. Le concentrazioni di piombo erano più alte nei tamponi non organici, ma l’arsenico era più alto nei tamponi organici.

I metalli potrebbero farsi strada nei tamponi in diversi modi: il materiale di cotone potrebbe aver assorbito i metalli dall’acqua, dall’aria, dal suolo, attraverso un contaminante vicino (ad esempio, se un campo di cotone era vicino a una fonderia di piombo), oppure alcuni potrebbero essere aggiunti intenzionalmente durante la produzione come parte di un pigmento, sbiancante, agente antibatterico o qualche altro processo nella fabbrica che produce i prodotti.

Spero davvero che i produttori siano tenuti a testare i loro prodotti per i metalli, in particolare per i metalli tossici – ha detto uno degli autori dello studio. Sarebbe emozionante vedere il pubblico chiedere una migliore etichettatura sugli assorbenti interni e altri prodotti mestruali.

Per il momento, non è chiaro se i metalli rilevati da questo studio stiano provocando effetti negativi sulla salute. Una prossima ricerca testerà la quantità di questi metalli che potrebbero essere assorbiti dal corpo; oltre a misurare la presenza di altre sostanze chimiche nei tamponi.

