Trapianto di capelli: vi spieghiamo come funziona e perché la Turchia è all’avanguardia

La calvizie non è solo una questione fisica, ma può influenzare profondamente la vita sociale ed emotiva. Tuttavia, grazie alla medicina moderna, esistono soluzioni efficaci come il trapianto di capelli. Come funziona questa procedura e perché la Turchia si è affermata come un centro d'eccellenza in questo campo?

La calvizie, o alopecia androgenetica, è molto più di una semplice condizione fisica. Si tratta di un problema a 360° che, nella maggior parte dei casi, ha ripercussioni anche sul piano sociale ed emotivo.

Guardarsi allo specchio e notare la progressiva perdita dei capelli può essere un’esperienza scoraggiante per molti uomini (o donne) e le preoccupazioni che riguardano l’aspetto estetico possono essere accompagnate da un senso di impotenza e insicurezza, con effetti devastanti sull’autostima e sul benessere psicologico.

La paura di essere giudicati o di non essere più attraenti può limitare le interazioni sociali e influenzare la qualità della vita in generale.

La buona notizia è però che la calvizie non è più un problema insormontabile. Fortunatamente, la medicina moderna offre una serie di soluzioni efficaci per contrastare la perdita dei capelli e ripristinare una folta chioma.

Il trapianto di capelli è senza dubbio una delle opzioni più affidabili e soddisfacenti per affrontare la calvizie. Oltre ad offrire risultati duraturi, infatti, grazie ai progressi scientifici ottenuti negli ultimi anni, garantisce anche un effetto molto naturale e senza lasciare alcun segno o cicatrice.

Trapianto di capelli, come funziona

Come leggiamo su Repubblica, si tratta di una procedura chirurgica che prevede il prelievo di follicoli piliferi sani da aree non colpite dalla calvizie. Questi vanno poi trapiantati nelle zone interessate dal problema.

Tale pratica è oggi considerata assolutamente sicura, grazie ai continui progressi nella tecnologia medica e alle competenze dei chirurghi esperti che la eseguono.

Esistono due principali tecniche di trapianto di capelli:

il metodo FUE (Follicular Unit Extraction): meno invasivo, che prevede l’estrazione dei singoli follicoli

il metodo FUSS (Follicular Unit Strip Surgery), che si esegue estraendo una striscia di cuoio capelluto dalla quale vengono poi prelevati i follicoli

Entrambe le tecniche hanno i propri vantaggi e svantaggi, ma possono ugualmente offrire risultati sorprendenti in termini di ripristino dei capelli.

La Turchia: un centro di eccellenza per il trapianto di capelli

Negli ultimi anni, la Turchia si è affermata sempre più come un vero e proprio centro d’eccellenza per chi vuol veder ricrescere i propri capelli.

Ciò è dovuto a diversi fattori chiave: la presenza di cliniche specializzate particolarmente all’avanguardia, un équipe di chirurghi altamente qualificati e, non da ultimo, i costi molto vantaggiosi.

Cliniche rinomate come Capilclinic hanno contribuito notevolmente a consolidare la reputazione della Turchia come destinazione top per il trapianto di capelli.

Con sedi in Spagna e in Turchia, questo centro specializzato si distingue per l’utilizzo delle tecnologie più innovative e per il suo approccio personalizzato al trattamento dei pazienti. Grazie alla tecnica da loro sviluppata (Min Time FUE), che mira a ridurre al minimo il tempo di estrazione e innesto dei follicoli (così da migliorarne la sopravvivenza), si ottengono risultati davvero eccezionali e i clienti sono molto soddisfatti.

Come funziona il processo e quanto costa

Vi starete chiedendo ora come funziona tutto il processo ma anche quanto effettivamente costa.

Il percorso per effettuare un trapianto di capelli inizia con una consultazione con un medico specializzato, durante la quale vengono valutate le condizioni del paziente e le opzioni di trattamento.

Successivamente, viene pianificata la procedura, che può durare diverse ore a seconda del numero di follicoli da trapiantare. Durante l’operazione, i follicoli vengono prelevati dalla zona donatrice e trapiantati nelle aree calve o diradate.

La fase post-operatoria è altrettanto importante per il successo del trattamento. I pazienti devono seguire scrupolosamente le istruzioni del medico, evitando l’esposizione al sole e l’attività fisica intensa ma anche lavando la testa con prodotti delicati.

Con il tempo, i capelli trapiantati inizieranno a crescere in modo naturale e i risultati diventeranno sempre più evidenti, portando a un notevole miglioramento dell’aspetto estetico e del benessere psicologico del paziente.

Ma c’è un momento ideale per sottoporsi ad un trapianto di capelli? Potenzialmente è possibile eseguire l’intervento a partire dai 18 anni anche vi sono diversi fattori da tenere in considerazione prima di prendere questa importante decisione (e sempre dopo aver sentito il parere di un medico).

Innanzitutto, non devono esserci controindicazioni di salute che possano compromettere l’intervento chirurgico o il processo di recupero successivo. Inoltre, è importante valutare la densità dei capelli nella zona donatrice, infatti se non è abbastanza densa, potrebbe non essere possibile ottenere risultati soddisfacenti.

Gli esperti di Capilclinic raccomandano di valutare attentamente il momento ideale per un trapianto di capelli. Secondo la loro esperienza, i trent’anni rappresentano un punto di svolta. Intorno a questa età, infatti, si completa il processo ormonale legato alla perdita dei capelli, che consente ai pazienti di valutare appieno le caratteristiche e l’estensione dell’alopecia e le sue conseguenze.

Ma veniamo al costo. Un pacchetto classico, il Fue Zaffiro, ha un prezzo di 2190 euro, e prevede:

Trasporto privato e tutti i trasferimenti necessari

2 notti in hotel 4 * con colazione

trapianto di capelli con tecnica FUE Zaffiro

prima visita

trattamento PRP

interprete di lingua italiana

È sempre bene però chiedere un preventivo al centro specializzato per poter avere un pacchetto personalizzato.

Come avrete capito, il trapianto di capelli rappresenta una soluzione efficace e duratura per chiunque desideri affrontare il problema della calvizie. Con la tecnologia e le competenze disponibili oggi, è possibile ottenere risultati sorprendenti e ripristinare davvero una chioma folta e naturale.

