Ti svelo come anche solo un paio di sigarette prima della gravidanza possono influenzare un neonato

Anche il “fumo leggero”, vale a dire solo una o due sigarette al giorno, può causare gravi problemi di salute per il neonato.

Anche se è noto che fumare durante la gravidanza aumenta il rischio di parto pretermine, basso peso alla nascita, crescita fetale ridotta e altre complicazioni, circa il 5% delle donne incinte ammette di fumare di tanto in tanto.

Scienziati cinesi hanno cercato di capire se i tempi e l’intensità del fumo di sigaretta influiscono sui neonati.

Hanno analizzato 12,1 milioni di nascite negli Stati Uniti tra il 2016 e il 2019. Le madri hanno segnalato le loro abitudini al fumo tre mesi prima della gravidanza e durante ciascuno dei tre trimestri.

Lo studio

I ricercatori hanno scoperto che le donne che fumavano tendevano a essere più giovani, bianche, non sposate, obese e scarsamente istruite, con più nascite precedenti e cure prenatali poco frequenti.

Se una madre fumava poco prima della gravidanza, il rischio del suo neonato di avere più di un grave problema di salute era del 27% più alto. Se fumava durante la gravidanza, il rischio sarebbe stato maggiore dal 31% al 32%.

I problemi di salute possono includere difficoltà respiratorie nei neonati, che richiedono l’uso di una macchina di ventilazione, un ricovero in terapia intensiva, un attacco epilettico o gravi problemi neurologici.

Fumare una o due sigarette al giorno prima della gravidanza, invece, aumenta il rischio di questi problemi del 16%. Il rischio era maggiore del 31% se la madre fumava 20 o più sigarette al giorno.

Gli autori hanno riconosciuto che i dati non distinguevano tra coloro che avevano fumato in qualsiasi momento nei tre mesi precedenti la gravidanza, e coloro che avevano fumato durante quel periodo. Inoltre, non erano disponibili informazioni sull’esposizione passiva al fumo di tabacco.

Tuttavia, i ricercatori hanno affermato che i dati suggeriscono che non esiste un periodo sicuro e un livello sicuro di sigarette consumate poco prima o durante la gravidanza.

Si può concludere che fumare anche piccole quantità [di sigarette] non è sicuro durante la gravidanza. Smettere di fumare prima della gravidanza è la cosa migliore per garantire una gravidanza più sicura.

Fonte: BMJ Journal

