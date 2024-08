Ti spiego tutti (ma proprio tutti) gli effetti indesiderati dell’aria condizionata sulla nostra salute

Fenomeno allergico : se il sistema di controllo della temperatura delle unità AC non viene pulito correttamente, l’aria fredda può indurre sintomi allergici come naso che cola, starnuti, mal di testa ricorrente e può anche innescare il restringimento delle vie aeree. A causa dell’aria estremamente fredda, i condizionatori possono diventare terreno fertile per muffe, funghi e altri allergeni, aggravando i sintomi negli individui con allergie o asma.

Trasmissione di malattie ossee per via aerea: a causa della scarsa manutenzione dei condizionatori, è possibile che si verifichino conseguenze negative sul sistema respiratorio. Ciò porta alla circolazione di vari virus e batteri con conseguente gonfiore delle piccole vie aeree e aggravamento della malattia trasmessa per via aerea.