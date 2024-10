Tapparsi la bocca con un cerotto prima di dormire, ti spiego cos’è e i rischi del “Mouth taping”, virale su TikTok

Il "mouth taping", la pratica di tappare la bocca con un cerotto durante il sonno, ha guadagnato popolarità su TikTok. Esperti e specialisti avvertono però di alcuni potenziali rischi e della mancanza di prove scientifiche a supporto dei benefici

Se frequentate TikTok forse avete sentito parlare del “mouth taping“, una tendenza che ha preso piede già da un po’, attirando l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. Questa pratica consiste nell’applicare un nastro adesivo sulla bocca prima di andare a dormire, con l’intento di respirare esclusivamente attraverso il naso.

I sostenitori di questa pratica affermano che il mouth taping possa migliorare il sonno, la concentrazione, la salute generale e persino i tratti del viso. Ma, come potete immaginare, le evidenze scientifiche che supportano tali affermazioni rimangono scarse.

L’interesse per il mouth taping è esploso a fine 2023 (ma la tecnica era nota anche prima), incentivato da figure influenti come il dottor Andrew Huberman, neuroscienziato. Diversi utenti di TikTok citano poi il bestseller “Breathe: The New Science of a Lost Art” di James Nestor, che esplora i benefici della respirazione nasale e racconta esperienze personali e risultati ottenuti con la pratica.

Questo libro ha senza dubbio acceso l’interesse per le pratiche di respirazione, e il mouth taping è diventato un modo per mettere in pratica i principi che espone.

Benefici e miti del mouth taping

Non c’è dubbio che la respirazione nasale sia ottima per filtrare particelle, polline e batteri, oltre a riscaldare e umidificare l’aria, ma il mouth taping promette un po’ troppo, a fronte di alcuni rischi (di cui parleremo più in basso).

Le teorie sui presunti benefici del mouth taping sono molteplici. I sostenitori ritengono che questa pratica possa:

Migliorare la qualità del sonno e ridurre il russamento

Aumentare la concentrazione e l’energia durante il giorno

Favorire una migliore salute dentale e cardiovascolare

Garantire vantaggi estetici come una mascella più definita

La realtà è che i dati scientifici su questi benefici sono assai limitati. C’è uno studio che ha effettivamente dimostrato una riduzione del russamento nelle persone con apnea notturna leggera, ma non ci sono prove concrete che supportino le altre affermazioni.

Rischi e precauzioni

Nonostante i vari benefici decantati su TikTok (e non solo), il mouth taping presenta dei rischi, specialmente per coloro che soffrono di congestione nasale, allergie o apnea notturna. I medici avvertono che tappare la bocca potrebbe aggravare le difficoltà respiratorie. Inoltre, l’uso prolungato di cerotti sulla bocca può causare irritazione e altri problemi.

Così ha sintetizzato i possibili rischi di questa pratica la dottoressa Holiday Bell:

Se qualcuno ha davvero bisogno di respirare con la bocca mentre dorme a causa di un’ostruzione nasale o per altri motivi, tappare la bocca può causare difficoltà respiratorie notturne. Può anche causare aspirazione (quando il contenuto dello stomaco entra nei polmoni a causa di reflusso o vomito). Alcune persone potrebbero anche provare irritazione a causa dell’uso del nastro. Se hai la pelle sensibile, il nastro adesivo sulla bocca potrebbe peggiorare problemi esistenti come acne o dermatite.

Stephanie Romiszewski, responsabile clinica e fisiologa del sonno presso la società di consulenza sanitaria Re-sleep, aggiunge che:

Tra coloro che dovrebbero evitare di usare il nastro adesivo sulla bocca ci sono le persone che soffrono di ansia o di apnea notturna ostruttiva (OSA).

Il Dottor David Garley conclude:

Sebbene sia possibile che l’applicazione del nastro adesivo sulla bocca possa trovare riscontro in prove concrete, è importante attendere la ricerca prima di raccomandarlo come trattamento.

Insomma, invece di affidarci a soluzioni come il mouth taping, è consigliabile seguire buone pratiche per l’igiene del sonno: mantenere una routine regolare, creare un ambiente favorevole al riposo e limitare l’esposizione a schermi luminosi prima di andare a letto.

Se poi si hanno problemi di respirazione o di russamento, è sempre bene consultare il proprio medico piuttosto che fidarsi ciecamente dei trend di TikTok.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: