Questa squadra organizza il 1° minuto “senza silenzio” per sensibilizzare i tifosi sul rischio suicidio

Il Norwich City FC vuole sensibilizzare sulla salute mentale e la prevenzione del suicidio con il “Minuto degli scambi” senza silenzio, incoraggiando i tifosi a parlare tra loro

Il Norwich City FC ha deciso di rompere con la tradizione nel tentativo di sensibilizzare il pubblico sulla salute mentale e la prevenzione del suicidio. In occasione della partita di questo fine settimana contro l’Hull City, il club ha introdotto un’iniziativa innovativa chiamata “Minuto degli scambi”.

Invece di osservare il consueto minuto di silenzio, i tifosi presenti al Carrow Road Stadium sono stati invitati a partecipare attivamente a conversazioni sulla salute mentale con le persone intorno a loro. Questa iniziativa è stata organizzata in collaborazione con i Samaritans, un’associazione britannica che offre supporto a chi si trova in difficoltà emotive.

L’obiettivo principale era quello di sottolineare l’importanza della comunicazione e della connessione tra le persone, ricordando che, nel Regno Unito, una persona si toglie la vita ogni 90 minuti. Attraverso questa azione, il Norwich City FC ha voluto dimostrare che una semplice conversazione può fare la differenza nella vita di qualcuno.

Nel 2023 il club aveva lanciato la campagna “You are not alone”

Più di 25.000 spettatori hanno partecipato al “Minute Unsilenced” all’interno dello stadio, dove sui maxischermi comparivano messaggi che incoraggiavano il dialogo, come ad esempio “Com’è andata la tua settimana?”. Questo invito ha avuto l’effetto di rompere il silenzio tipico dei momenti commemorativi, promuovendo invece un’atmosfera di apertura e condivisione.

I volontari dei Samaritans erano presenti sugli spalti per offrire assistenza a chiunque ne sentisse il bisogno, sottolineando l’importanza di avere qualcuno con cui parlare. Il “Minute Unsilenced” si inserisce in un più ampio impegno del Norwich City FC verso la sensibilizzazione sulla salute mentale.

Questa iniziativa, infatti, fa parte delle attività organizzate dal club per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale, tenutasi il 10 ottobre. Con gesti come questo, il Norwich City spera di contribuire a normalizzare le discussioni sulla salute mentale all’interno del mondo del calcio, uno spazio spesso caratterizzato da tabù su temi emotivi e personali.

Questa non è la prima volta che il Norwich City FC si impegna in questa causa. Nel 2023 il club aveva lanciato la campagna “You are not alone”, che aveva raggiunto milioni di persone a livello globale, diffondendo un messaggio di speranza e incoraggiamento.

Con il successo di queste iniziative, il club britannico continua a dimostrare il suo impegno nel rendere il calcio uno strumento di sensibilizzazione sociale, dimostrando che basta un piccolo gesto, come una conversazione, per avere un grande impatto. Progetti che dovremmo copiare anche da noi, dato che la piaga della solitudine e dei suicidi è qualcosa di globalmente diffuso e che va contrastato offrendo aiuto e comprensione.

