11 casi di sindrome del lupo mannaro rilevati nei neonati i cui genitori utilizzavano lozioni anticalvizie

L’alopecia androgenetica, o calvizie, è una condizione comune che colpisce sia uomini che donne, caratterizzata dalla progressiva perdita di capelli sul cuoio capelluto. Tra i trattamenti più diffusi per contrastare questo disturbo ci sono i farmaci topici, come il minoxidil, che possono essere acquistati senza prescrizione medica.

Sebbene generalmente considerati sicuri, recenti ricerche hanno evidenziato possibili effetti collaterali inaspettati, specialmente quando il farmaco viene utilizzato da persone che accudiscono neonati. Il Centro di Farmacovigilanza della Navarra ha infatti individuato un caso preoccupante di ipertricosi, una condizione nota anche come “sindrome del lupo mannaro”, che si manifesta con una crescita eccessiva di peli su tutto il corpo.

Questo fenomeno, seppur inusuale, è stato osservato in neonati i cui genitori utilizzavano minoxidil topico. Si sospetta che il farmaco possa essere stato accidentalmente trasferito ai bambini, ad esempio, attraverso il contatto con la pelle o tramite il ciuccio, che potrebbe aver assorbito il prodotto.

I neonati assorbono i farmaci per via topica più facilmente

Il caso iniziale è stato quello di un bambino allattato che ha sviluppato una crescita anomala di peli su schiena, gambe e cosce. Dopo aver sospeso il contatto con il minoxidil, i sintomi sono regrediti completamente. Ulteriori indagini hanno portato alla scoperta di sei casi simili, suggerendo che l’esposizione accidentale al farmaco potrebbe essere un fattore di rischio significativo per l’insorgenza dell’ipertricosi nei neonati.

Il problema è particolarmente grave, poiché i neonati, con la pelle più sottile e permeabile, assorbono i farmaci per via topica più facilmente rispetto agli adulti, aumentando il rischio di effetti sistemici. Sebbene l’ipertricosi non rappresenti una minaccia immediata per la salute, può richiedere una serie di test per escludere altre patologie e causare ansia nelle famiglie coinvolte.

Alla luce di queste scoperte, le autorità sanitarie hanno suggerito l’inclusione di avvertenze più chiare nei foglietti illustrativi dei farmaci contenenti minoxidil, indicando i rischi di esposizione accidentale nei bambini. È fondamentale che le famiglie siano consapevoli dei rischi associati all’uso di questi farmaci, soprattutto quando ci sono neonati in casa.

Fonte: Centro di Farmacovigilanza della Navarra

