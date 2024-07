Il sindaco non riesce a dimagrire: i cittadini camminano con lui ogni settimana (immersi nei filari)

Luciano Fregonese vuole perdere i tanti kg in eccesso presi e i suoi cittadini lo stanno aiutando, camminando insieme a lui ogni giovedì sera

Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene da dieci anni, ha visto il suo peso aumentare di 40 chili durante il suo mandato. Nonostante questo, i cittadini del piccolo comune nel Trevigiano, con una popolazione di poco più di 9.000 persone, hanno rinnovato la loro fiducia in lui nelle ultime elezioni, a patto che si impegni a tornare ai 90 chili del suo primo mandato.

Per affrontare questa sfida, Fregonese ha dato il via ad un’iniziativa settimanale: ogni giovedì sera alle 19:30, lui e un gruppo crescente di cittadini si riunisce per una lunga camminata attraverso i filari del Prosecco. Questa attività è diventata un evento molto partecipato, con la partecipazione che è cresciuta da una manciata di persone all’inizio a oltre 150.

Durante queste camminate, il sindaco e i cittadini discutono anche delle questioni comunali, trasformando l’evento in un consiglio comunale itinerante. Il sindaco, che ora pesa 130 chili, non ha ancora visto risultati significativi in termini di perdita di peso. Tuttavia la camminata settimanale ha rafforzato il legame tra lui e i suoi concittadini.

I cittadini segnalano anche i problemi amministrativi

Questo evento è diventato un momento di condivisione e supporto reciproco, con partecipanti di tutte le età, dai bambini di sei anni agli anziani di settant’anni. Le donne sono particolarmente numerose e una di loro, armata di tablet per monitorare i progressi, ha spiegato che seguono il sindaco perché gli vogliono bene.

Fregonese, nonostante le difficoltà con la dieta e la gestione del peso, rimane determinato. Ha provato a mangiare una sola volta al giorno, ma senza successo. Recentemente, ha scoperto di soffrire di apnee notturne, con 478 episodi di apnea misurati in una notte. I suoi esami medici indicano che, tutto sommato, la sua salute comunque regge.

La camminata settimanale, come detto, è diventata anche un’occasione per i cittadini di segnalare problemi amministrativi, come lampioni mancanti o sacchetti di rifiuti fuori posto. E così questa iniziativa non solo migliora la salute del sindaco, ma ha anche creato un senso di comunità e partecipazione attiva tra i residenti. Insomma, anche se Fregonese non ha ancora raggiunto il suo obiettivo di peso, ha guadagnato qualcosa di altrettanto prezioso: il supporto e la solidarietà della sua comunità.

Ottima partecipazione anche questa sera, nonostante il clima non ideale: 140 persone e 5 amici a quattro zampe.Partenza… Posted by Luciano Fregonese on Thursday, July 11, 2024

