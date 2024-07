Sfregamento delle cosce: 5 semplici cose che puoi fare per evitare irritazioni

L'estate è anche la stagione in cui si può presentare maggiormente il problema dello sfregamento delle cosce, una fastidiosa irritazione che può creare anche dolore, bruciore e disagio. Ecco 5 semplici rimedi efficaci

Si sa, in estate ci muoviamo di più ma è anche la stagione in cui si può presentare maggiormente il problema dello sfregamento delle cosce, una fastidiosa irritazione che può creare anche dolore, bruciore e disagio.

Soprattutto il sudore e la salsedine, ma anche alcune gonne e vestiti possono amplificare lo sfregamento delle cosce, ossia quando le gambe entrano in contatto tra di loro e la zona diventa più soggetta a bruciore, arrossamento e irritazione.

Ed ecco che la passeggiata o la giornata al mare possono rivelarsi così un incubo. Ecco per te 4 semplici cose che puoi fare per evitare irritazioni e ovviare al problema.

Cos’è lo sfregamento delle cosce

Normalmente si pensa che il problema dello sfregamento delle cosce colpisca soltanto chi è in sovrappeso, in realtà può colpire persone di tutte le taglie ed è un problema molto comune.

Ciò con cui ha più a che fare non è tanto la taglia ma la forma del corpo, nello specifico dei fianchi e dei muscoli, ma anche il modo in cui si cammina, la postura e la statura.

Lo sfregamento delle cosce è più comune durante l’estate, proprio perché si è maggiormente portati a sudare. Inoltre, può causare pelle irritata, la quale può bruciare e durare anche alcuni giorni, ma anche altre condizioni gravi come cellulite e intertrigine, nonché un notevole imbarazzo e disagio.

Vediamo ora quali sono i 5 rimedi efficaci contro lo sfregamento delle cosce

5 rimedi efficaci contro lo sfregamento delle cosce

Pantaloncini da ciclista in cotone organico

L’abbigliamento è fondamentale per evitare che si presenti il problema, infatti alcune gonne e vestiti se troppo stretti o di un tessuto irritante possono amplificare lo sfregamento delle cosce.

Uno dei primi rimedi anti-sfregamento è quello di indossare dei pantaloncini da ciclista, oppure delle semplici fasce anti-sfregamento, meglio se in cotone organico e traspirante. Una soluzione efficace per proteggere l’interno coscia dallo sfregamento senza ricorrere a creme untuose.

Crema idratante ed emolliente

Scegliere una buona crema idratante ed emolliente con ingredienti naturali e di origine biologica può essere anche un’ottima soluzione al problema, in quanto creerà una sorta di barriera sulla tua pelle prevendo irritazioni e arrossamenti.

Utilizza prodotti Naturali

Oli naturali, come l’olio di cocco, l’olio di mandorle o l’olio di jojoba possono essere usati come lubrificanti naturali per prevenire l’attrito, infine anche l’aloe vera non solo lenisce la pelle, ma forma anche uno strato protettivo.

Talco o amido di riso

Tra i prodotti anti-sfregamento un ottimo rimedio è il talco biologico naturale, oppure un ottimo ingrediente è l’amido di riso bio, utilizzato solitamente nel cambio del pannolino dei neonati e che per questo si rivela un prodotto altamente delicato e adatto alle pelli più sensibili.

Docce fredde

Una soluzione efficace contro lo sfregamento è quella di fare docce fredde, in modo da alleviare il bruciore, e successivamente applicare una crema riparatrice su tutta la zona interessata per lenire la pelle stressata.

