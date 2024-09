Stai dormendo abbastanza? 5 segnali che ti invia il corpo quando ha bisogno di più ore di sonno

Dormire poco e male ha ripercussioni pesanti sul nostro stato di salute: ecco i segnali na non sottovalutare, spia di un cattivo riposo notturno

Dormire bene è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale: la mancanza di sonno, infatti, non solo ci rende meno energici, ma può influire in modo tangibile sulla nostra salute e sul nostro aspetto fisico.

Tuttavia, molte persone faticano ad addormentarsi o a mantenere un sonno di qualità – anche a causa dei ritmi frenetici a cui tutti siamo sottoposti fra lavoro, studio e impegni mondani.

Ma come capire se stiamo dormendo abbastanza e, soprattutto, se lo stiamo facendo in modo giusto? Vediamo insieme alcuni segnali che indicano un sonno di qualità non ottimale (e cosa possiamo fare per rimediare).

Pelle pallida e spenta

Il primo campanello d’allarme di una carenza di sonno si riflette proprio nel nostro aspetto. Una pelle più pallida, opaca e priva di vitalità può essere uno dei primi segni di notti insonni.

Col tempo, se non si dorme abbastanza, la pelle perde il suo naturale colorito, diventando spenta e talvolta giallastra. Inoltre, il sonno insufficiente accelera l’invecchiamento cutaneo: il viso può iniziare a cedere e comparire delle rughe, in particolare nella zona degli occhi.

Anche se un paio di notti insonni non causano effetti immediati, è importante non sottovalutare il danno che un sonno cronico di scarsa qualità può causare alla nostra pelle nel lungo termine.

Occhi gonfi e occhiaie

Gli occhi, in particolare, sono uno degli indicatori più evidenti della mancanza di riposo. Se abbiamo spesso occhi rossi, gonfi o notiamo l’insorgere di occhiaie più marcate, potrebbe essere il momento di rivalutare la nostra routine notturna.

La comparsa di occhiaie, associata a palpebre gonfie, è un segnale classico che il corpo non sta ricevendo il riposo necessario. Con il tempo, questa condizione può portare a un invecchiamento precoce della zona oculare, con la formazione di linee sottili e rughe.

Ansia e umore instabile

Dormire poco non incide solo sull’aspetto fisico, ma ha effetti rilevanti anche sul benessere mentale. Se ci sentiamo spesso irritabili, giù di morale o ansiosi, potremmo non stare riposando a sufficienza.

Alzarsi dal letto dopo una notte di sonno frammentato o insufficiente può renderci meno tolleranti e più soggetti a sbalzi d’umore. Questa condizione, se prolungata nel tempo, può addirittura portare a disturbi dell’umore più gravi, come ansia o depressione.

Aumento di peso

Uno dei segnali meno evidenti, ma altrettanto importanti, di un sonno inadeguato è l’aumento di peso. Molti studi indicano che dormire meno di sette ore per notte può contribuire all’incremento di peso e aumentare il rischio di obesità.

La mancanza di sonno influisce sugli ormoni che regolano la fame, portandoci a mangiare di più e, spesso, a fare scelte alimentari meno salutari.

Quando siamo stanchi, siamo anche più pigri ed è più difficile resistere al richiamo di cibi ad alto contenuto di zuccheri o grassi, che ci danno un’immediata sensazione di gratificazione – come dolciumi, junk food e cibi processati.

Sistema immunitario fragile

Infine, il sonno svolge un ruolo cruciale nel mantenere forte il sistema immunitario. Se ci capita di ammalarci spesso, con raffreddori frequenti o altre infezioni, questo potrebbe essere un segnale che non stiamo riposando a sufficienza.

Durante il sonno, il corpo si rigenera e rafforza le sue difese contro virus e batteri. Una mancanza cronica di sonno può compromettere la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni, rendendoci più vulnerabili alle malattie.

Come migliorare la qualità del sonno

Fortunatamente, ci sono diversi accorgimenti che possiamo adottare per migliorare il nostro riposo e prevenire i danni causati dalla mancanza di sonno. La chiave per dormire meglio non è solo dormire più a lungo, ma anche garantire che il sonno sia di buona qualità. Ecco alcune strategie efficaci:

Stabilisci una routine di sonno regolare. Cerchiamo di andare a letto e svegliarci sempre alla stessa ora, anche nei fine settimana: questo aiuta il corpo a stabilire un ritmo naturale. Limita l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire: La luce blu emessa da telefoni e computer può interferire con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno: cerchiamo di spegnere i dispositivi almeno un’ora prima di andare a dormire. Crea un ambiente rilassante: La camera da letto dovrebbe essere un luogo tranquillo e confortevole, con una temperatura adeguata e senza fonti di luce o rumore che potrebbero disturbare il sonno. Fai attività fisica regolare: L’esercizio fisico aiuta a migliorare la qualità del sonno, ma evitiamo di fare sport nelle ore serali, perché ciò potrebbe avere un effetto eccitante e rendere più difficile addormentarsi. Gestisci lo stress: Tecniche di rilassamento come la meditazione, il respiro profondo o lo yoga possono aiutarti a ridurre l’ansia e a favorire un sonno più profondo.

