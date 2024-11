Questa è la prima cosa che devi fare quando acquisti vestiti usati su Vinted o nei mercatini

Il settore della moda è uno dei più inquinanti al mondo? Stravero, motivo per cui possiamo fare la nostra parte acquistando di meno o anche cercando abbigliamento di seconda mano. Economico, ecologico e talvolta super carino, il vestito second hand può però nascondere delle insidie. Prima regola: lavarlo prima di indossarlo!

La domanda di abbigliamento di seconda mano e vintage è aumentata negli ultimi anni, con le vendite destinate a rappresentare il 10% del mercato globale entro il prossimo anno. Un andamento senz’altro alimentato anche e soprattutto dalle crescenti preoccupazioni per la sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto dal fatto che sia senza dubbio un modo più economico per rimpinguare il proprio guardaroba.

Ma c’è un ma: una volta acquistato un capo di abbigliamento di seconda mano su Vinted o nei mercatini dell’usato (non fa differenza), va assolutamente igienizzato, pena un mix di germi e batteri sul nostro corpo.

La prima regola da seguire quando si compra un abito di seconda mano, infatti, di qualsiasi marca o tipo di tessuto, è quella di lavarlo, esattamente come facciamo con i vestiti appena comprati nel modo in cui vi spieghiamo qui. Gli abiti non disinfettati possono contenere centinaia di germi e batteri, dannosi per la pelle e la salute.

Perché ci si può infettare con abbigliamento comprato usato?

La pelle è naturalmente ricoperta da milioni di batteri, funghi e virus, noti come “microbioma cutaneo”. Ciò significa che ogni capo di abbigliamento che indossiamo entra in stretto contatto con questi microbi. Molti sono i batteri Staphylococcus (che causa le infezioni da stafilococco), Streptococcus (il batterio dietro lo streptococco A), funghi come la Candida (la specie di lievito che più comunemente causa il mughetto) e virus come il papillomavirus umano (che causa l’HPV).

Il microbioma cutaneo di ogni persona è adattato in modo univoco a loro. Ciò che è normale e innocuo per una persona può essere causa di malattia per un’altra.

L’abbigliamento è un noto vettore di molti agenti patogeni che causano malattie. Ciò significa che i germi del microbioma cutaneo unico del proprietario dei vestiti originali potrebbero ancora vivi sui vestiti di seconda mano se gli articoli non sono stati puliti prima della vendita. Significa anche che eventuali infezioni o agenti patogeni che potrebbero aver avuto l’ultima volta che hanno indossato i vestiti potrebbero essere trovati lì.

Secondo una ricerca, gli indumenti possono ospitare molti agenti patogeni infettivi, tra cui germi come lo Staphylococcus aureus (che causa infezioni della pelle e del sangue), batteri come Salmonella, E coli, norovirus e rotavirus (che possono causare febbre, vomito e diarrea) e funghi che possono causare il piede d’atleta e la tigna.

I microbi della pelle possono vivere degli aminoacidi del sudore, così come dell’olio sebaceo rilasciato dai follicoli piliferi e delle proteine delle cellule della pelle, che si depositano nei vestiti quando li indossiamo.

Non solo, ma lo studio mostra anche che molti germi patogeni – come E coli, Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes – possono sopravvivere sui vestiti per mesi se tenuti a temperatura ambiente e la maggior parte delle specie batteriche sopravviveva meglio nei tessuti quando l’umidità dell’aria era elevata. Ciò suggerisce che per ridurre al minimo la crescita dei germi, i vestiti dovrebbero essere conservati in un ambiente asciutto.

Come disinfettare i vestiti usati

La maggior parte dei microbi ha bisogno di acqua per crescere. Le aree della pelle che tendono a diventare umide, come le ascelle, i piedi e le aree genitali, tendono ad avere il numero più alto e le specie più diverse di microbi. Ragione per cui il tessuto che è entrato in contatto con queste regioni sarà il più contaminato. Oltre ai fluidi corporei, anche i vestiti possono essere contaminati da tracce di residui di cibo. Questo potrebbe anche fungere da fonte di crescita per eventuali batteri o funghi presenti.

Questo è il motivo per cui lavare i vestiti di seconda mano è così importante. Ma come?

lavali separatamente dal bucato di tutti giorni, visto che i germi, nonostante le temperature della lavatrice, si possono comunque diffondere su buona parte degli altri indumenti. Per disinfettarli, puoi anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale di tea tree nella vaschetta della lavatrice o strofinarlo direttamente sui tessuti

utilizza un ciclo di breve durata a bassa temperatura, per evitare di danneggiare i capi più sensibili. Così eliminerai il grosso dello sporco prima di disinfettarli. Ma puoi immergere gli abiti usati in una bacinella piena d’acqua calda con un po’ di detersivo e un disinfettante per indumenti e lasciarli in ammollo

per una sterilizzazione completa, il metodo più efficace è senz’altro il vapore . Asciugatrici e ferri da stiro o steamer hanno ormai parecchie funzioni di vaporizzazione ideali per sanificare gli indumenti, che permettono di eliminare anche gli ultimi residui di germi e batteri

. Asciugatrici e ferri da stiro o steamer hanno ormai parecchie funzioni di vaporizzazione ideali per sanificare gli indumenti, che permettono di eliminare anche gli ultimi residui di germi e batteri metti i vestiti al sole per eliminare i batteri e i cattivi odori

