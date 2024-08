Scoperto questo nuovo effetto collaterale inaspettato del sostituto dello zucchero (lo xilitolo)

Uno studio recente suggerisce che lo xilitolo può alterare la capacità di coagulazione del corpo e portare a ictus o infarto.

Lo xilitolo è un alcool zuccherino naturale che si trova nelle piante. Sebbene abbia il sapore dello zucchero, ha meno calorie ed è spesso pubblicizzato come un’opzione più salutare per lo zucchero. Anche se si ritiene che sia più salutare dello zucchero raffinato, anche lo xilitolo ha degli effetti collaterali.

Uno studio recente, pubblicato sull’European Heart Journal, suggerisce che lo xilitolo potrebbe essere associato al rischio cardiovascolare. Può ostacolare le capacità di coagulazione del nostro corpo e, quindi, causare a ictus o infarto.

Cos’è lo xilitolo?

Lo xilitolo, noto anche come alcol zuccherino, si trova in molte frutta e verdura in piccole quantità. I nostri corpi producono anche xilitolo in piccole quantità durante il metabolismo. Uno studio pubblicato su Bioresource Technology suggerisce che lo xilitolo può essere elaborato dalla betulla così come da una fibra vegetale chiamata Xylan.

È ampiamente utilizzato in prodotti senza zucchero come gomme da masticare e caramelle, mentine, collutori, dentifricio e farmaci per bambini. Mentre lo zucchero ha 4 calorie per grammo, lo xilitolo ha 2,4 calorie, per questo molti lo usano nella dieta come dolcificante.

Lo studio

Nello studio, i campioni di sangue di 3.000 persone sono stati analizzati per malattie cardiache per tre anni. Ai volontari è stata data una bevanda dolcificata con 30 grammi di xilitolo al giorno. Si è visto che le persone che avevano un livello elevato di xilitolo nel sangue avevano il doppio del rischio di infarto, ictus e persino di morte.

È stato osservato che lo xilitolo potrebbe aumentare la funzione appiccicosa delle piastrine, e questo può portare alla coagulazione del sangue nel cervello o nel cuore, che può portare a un infarto o un ictus. Mentre la funzione piastrinica è diventata normale il giorno successivo per coloro che non avevano assunto regolarmente xilitolo, per coloro che lo avevano fatto il rischio continuava.

Tuttavia, la ricerca mostra anche che lo xilitolo presente nel dentifricio e nel collutorio non ha avuto lo stesso effetto, poiché la quantità era molto inferiore e la sostanza non veniva ingerita.

Altri effetti collaterali dello xilitolo

Oltre a ciò che dimostra lo studio, ci sono altri effetti collaterali derivanti dal consumo di xilitolo. Il consumo eccessivo di xilitolo può portare a gonfiore, gas e diarrea. Uno studio, pubblicato sull’International Journal of Dentistry, suggerisce che lo xilitolo può risucchiare l’acqua dal nostro intestino e anche essere fermentato dai batteri presenti nel nostro intestino.

La chiave sta nel non esagerare nel consumare prodotti che contengono xilitolo, ed è consigliabile consumare alimenti che contengano fonti naturali di zucchero, come la frutta, che hanno anche più vitamine e minerali.

Come verificare se qualcosa contiene xilitolo?

Non è così semplice verificare se un prodotto contiene xilitolo o meno. È necessario leggere le informazioni riportate sull’etichetta, dove a volte viene anche indicato come “alcol zuccherino”.

Tuttavia, le gomme da masticare, il dentifricio e il collutorio senza zucchero contengono sicuramente xilitolo. Secondo le linee guida della Food and Drug Administration, se un prodotto dichiara di essere senza zucchero, allora il contenuto di zucchero e alcol deve essere riportato sull’etichetta. Esistono anche altri alcol zuccherini come l’eritritolo, il sorbitolo, il maltitolo, il mannitolo e l’isomalto.

Alte dosi di xilitolo sono estremamente pericolose e devono essere evitate, mentre è relativamente sicuro quando viene miscelato in acqua e risciacquato. Inoltre, è fondamentale ricordare che lo xilitolo è fatale per i cani e, quindi, deve essere tenuto lontano dagli animali domestici.

Fonte: European Heart Journal

